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Tanzanya'da kaçırılan milyarder iş adamı serbest

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 15:20 | Son Güncelleme

Tanzanya'da kaçırılan milyarder iş adamı serbest

DARÜSSELAM (AA) - Tanzanya'da dokuz gün önce kaçırılan milyarder iş adamı Mohammed Dewji serbest bırakıldı.

Polis Müfettişi Simon Sirro, yerel basına yaptığı açıklamada, iş adamı Dewji'nin kendisini kaçıranlar tarafından Darüsselam şehrindeki özel bir golf kulübü yakınlarında yol kenarına bırakıldığını söyledi.

Dewji’yi kaçıranların, araçlarını da geride bırakıp kaçtığını ve araç içerisinde 4 adet silah bulunduğunu ifade eden Sirro, "Dewji'yi kaçıranlar Svahilice ve İngilizce konuşuyordu. Güney Afrika kökenli oldukları tahmin edilen şahısların kaçmadan önce arabalarını yakmaya çalıştıkları da tespit edildi." diye konuştu.

Ünlü milyarderin bulunduğu bilgisi ilk olarak babası Gullam Dewji tarafından açıklanırken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde genç milyarderin yorgun ve uykusuz olması dikkati çekti.

Afrika'nın en genç milyarderlerinden Dewji, dokuz gün önce Darüsselam şehrindeki bir otelin spor salonuna giderken kimliği belirlenemeyen kişilerce kaçırılmıştı.

Kişisel servetinin de yaklaşık 1,5 milyar dolar olduğu belirtilen Dewji'nin, fidye için kaçırıldığı tahmin ediliyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Mohammed Dewji Tanzanya

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