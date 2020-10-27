HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tanzanya’da seçim öncesi sokaklar karıştı: 9 ölü

Tanzanya’da seçim öncesi sokaklar karıştı: 9 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 23:26 | Son Güncelleme

Tanzanya’da Devlet Başkanlığı ve Meclis seçimleri öncesi çıkan olaylarda 9 kişi hayatını kaybetti.Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’da yarın yapılacak Devlet Başkanlığı ve Meclis seçimleri öncesi sokaklar karıştı.

Tanzanya’da Devlet Başkanlığı ve Meclis seçimleri öncesi çıkan olaylarda 9 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’da yarın yapılacak Devlet Başkanlığı ve Meclis seçimleri öncesi sokaklar karıştı. Pemba Adası’nda bugün bazı görevlilerin ve güvenlik güçlerinin oy kullanmasına izin verilirken, protestocular sandıklarda hile yapıldığını öne sürdü. Bölgede tansiyon yükselirken, polis ekipleri protestoculara biber gazı ve gerçek mermi ile müdahale etti. Protestoculara ateş açılması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca seçim öncesi halkın sosyal medyaya erişiminin kısıtlandığı belirtildi.

Muhalif parti Değişim ve Şeffaflık İttifakı (ACT-Wazalendo) tarafından yapılan açıklamada partinin Zanzibar’daki adayı Seif Sharif Hamad’ın bugün gözaltına alındıktan sonra akşam saatlerinde serbest bırakıldığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali
Erdoğan ile Putin'den kritik görüşmeErdoğan ile Putin'den kritik görüşme
Yeni araştırmadan çıkan sonuçlar korkuttu: Tamamen yok olabilirYeni araştırmadan çıkan sonuçlar korkuttu: Tamamen yok olabilir
En Çok Okunan Haberler
Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu
Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlıkçılara istifa yasağı
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlıkçılara istifa yasağı
MEB’den 81 ile yüz yüze eğitim ve sınav uygulamaları ile ilgili genelge
MEB’den 81 ile yüz yüze eğitim ve sınav uygulamaları ile ilgili genelge
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 27 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 27 Ekim koronavirüs tablosu
Azerbaycan, sözde Savunma Bakanı Harutyunyan’ı böyle vurdu
Azerbaycan, sözde Savunma Bakanı Harutyunyan’ı böyle vurdu
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Bakan Selçuk da akıma katıldı: Çok şey değişmiş ama....
Bakan Selçuk da akıma katıldı: Çok şey değişmiş ama....
Diğer Haberler
Konya'da anne kıza araç içinde infaz! Dehşet gece de sürdü
Konya'da anne kıza araç içinde infaz! Dehşet gece de sürdü
Karabük’te şehir çöplüğünde korkutan yangın
Karabük’te şehir çöplüğünde korkutan yangın
CHP Hatay Milletvekili Topal ile eşi ve çocuğunun Kovid-19 testleri pozitif çıktı
CHP milletvekili koronavirüse yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den kritik görüşme
Erdoğan ile Putin'den kritik görüşme
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Aydın'da freni patlayan aracın sürücüsü eşi ve oğlunun önünde uçuruma yuvarlandı
Eşi ve oğlunun önünde uçuruma yuvarlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.