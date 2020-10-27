Tanzanya’da seçim öncesi sokaklar karıştı: 9 ölü

Tanzanya’da Devlet Başkanlığı ve Meclis seçimleri öncesi çıkan olaylarda 9 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’da yarın yapılacak Devlet Başkanlığı ve Meclis seçimleri öncesi sokaklar karıştı. Pemba Adası’nda bugün bazı görevlilerin ve güvenlik güçlerinin oy kullanmasına izin verilirken, protestocular sandıklarda hile yapıldığını öne sürdü. Bölgede tansiyon yükselirken, polis ekipleri protestoculara biber gazı ve gerçek mermi ile müdahale etti. Protestoculara ateş açılması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca seçim öncesi halkın sosyal medyaya erişiminin kısıtlandığı belirtildi.

Muhalif parti Değişim ve Şeffaflık İttifakı (ACT-Wazalendo) tarafından yapılan açıklamada partinin Zanzibar’daki adayı Seif Sharif Hamad’ın bugün gözaltına alındıktan sonra akşam saatlerinde serbest bırakıldığı bildirildi.

