HABER

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2019 01:06 | Son Güncelleme

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi.Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri TBMM Genel Kurulu’nda düzenlendi.Kanun teklifi ile, Tapu Kanunu’nda taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerde, tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde, taraf iradeleri resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşme tamamlanabilecek.Kadastro tespiti veya tapu sicilinde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle oluşan hatadan olumsuz etkilenen hisselerin maliklerine, ayni ve şahsi hak lehtarlarına, hatanın nedenleri ve düzeltme sonrası oluşacak hisse durumunu gösteren tebligat yapılacak.Tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması düzenlemesi, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla yürürlükten kaldırılıyor.İmar Kanunu’na eklenen maddeyle, tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan; bitkisel üretim amacı dışında kullanılamayacak, planlanamayacak, köy veya mezraların yerleşik alanı ve civarı veya yerleşik alan olarak tespit edilemeyecek.İmar planı bulunan alanlarda, uygulama imar planına uygun olarak öncelikle parselasyon planının yapılması esas olacak.İmar planı bulunan alanlarda, ifraz ve tevhit işlemleri, parselasyon planı tescil edilmiş alanlarda yapılabilecek.

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi.

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri TBMM Genel Kurulu’nda düzenlendi.
Kanun teklifi ile, Tapu Kanunu’nda taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerde, tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde, taraf iradeleri resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşme tamamlanabilecek.
Kadastro tespiti veya tapu sicilinde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle oluşan hatadan olumsuz etkilenen hisselerin maliklerine, ayni ve şahsi hak lehtarlarına, hatanın nedenleri ve düzeltme sonrası oluşacak hisse durumunu gösteren tebligat yapılacak.
Tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması düzenlemesi, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla yürürlükten kaldırılıyor.
İmar Kanunu’na eklenen maddeyle, tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan; bitkisel üretim amacı dışında kullanılamayacak, planlanamayacak, köy veya mezraların yerleşik alanı ve civarı veya yerleşik alan olarak tespit edilemeyecek.
İmar planı bulunan alanlarda, uygulama imar planına uygun olarak öncelikle parselasyon planının yapılması esas olacak.
İmar planı bulunan alanlarda, ifraz ve tevhit işlemleri, parselasyon planı tescil edilmiş alanlarda yapılabilecek.

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktıİYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı

İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı

Siirt'ten acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Siirt'ten acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışmıştı! Yeni gelişme

Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışmıştı! Yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Diğer Haberler
TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı

İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' açıklaması

İYİ Parti'den TRT hakkında 'Osman Öcalan' ile ilgili suç duyurusu

İYİ Parti'den TRT hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

Ekrem İmamoğlu duyurdu! AK Partili belediye başkanları ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Egemen Bağış'tan Doğu Akdeniz açıklaması: Yapamazlar

Egemen Bağış'tan Doğu Akdeniz açıklaması: Yapamazlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.