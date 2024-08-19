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  4. Tapuda rüşvet operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı

Tapuda rüşvet operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı

19.08.2024 12:53
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İstanbul Başakşehir Tapu Müdürlüğü’nde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı iddiası üzerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında İstanbul merkezli, İzmir Bursa ve Şırnak'ta da yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Rüşvetten elde edilen paranın ise yaklaşık 1 milyon lira olduğu tespit edildi.

Tapuda rüşvet operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Başakşehir Tapu Müdürlüğünde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Başakşehir Tapu Müdürlüğünde rüşvetle usulsüz tapu işlemleri yapıldığı, tapu müdürlüğünde görevli kişilerin arşivden usulsüz evrak temin ettiği ve emlakçıların rüşveti tapu müdürlüğünde görevli güvenlik ve temizlik görevlilerinin aracılığıyla tapu görevlilerine ulaştırdığı tespit edildi. Şüphelilerin yaklaşık 1 milyon lira rüşvet aldığı belirlendi.

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TAPU MÜDÜRLERİ DE İŞİN İÇİNDE

İstanbul merkezli İzmir, Bursa ve Şırnak'ta yapılan eşzamanlı operasyonda, aralarında olay tarihinde Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde görevli olup, güncel görev yerleri farklı Tapu Müdürlükleri olan 2 Tapu Müdürü, 2 Tapu Müdür Yardımcısı ve 2 Tapu Memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalandı.

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Operasyonda ele geçirilen dijital materyallere el konulurken, şüphelilerin ise adliyeye sevk edildiği öğrenildi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir tapu rüşvet
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