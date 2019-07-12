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Tapulu arazisinden geçtiği iddia edilen yolu kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 15:38 | Son Güncelleme

Hatay'da bir kişi, tapulu arazisinden geçtiğini ileri sürdüğü yola duvar ördürdü

Hatay'da bir kişi tapulu arazisinden geçtiğini ileri sürdüğü yolu, duvar ördürerek ulaşıma kapattı.

Antakya ilçesi Akasya Mahallesi 76. Sokak'ta ikamet eden Mehmet Sakallı, evinin yanında yol olarak kullanılan alanın kendisine ait olduğunu belirterek tapu ve ilgili belgelerle Antakya Belediyesine başvurdu.

Belediye görevlileri ve zabıtayla bölgede yapılan incelemenin ardından Sakallı, hukuki bir engelle karşılaşmadığı için yolu duvar örerek kapattı.

Sakallı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinin yanındaki ara sokaktan geçen yolun tapulu arazisinin sınırları içinde yer aldığını, bu alana ihtiyaç duyması üzerine belediyeye başvurduğunu söyledi.

Arazisinin 25 yıl boyunca ara sokak olarak kullanıldığını anlatan Sakallı, "Yıllar sonra buraya ihtiyaç duydum. Durumu Antakya Belediyesine bildirdim. Gerekli onayları aldıktan sonra buraya duvar ördürttüm. Ortada hukuksuz bir işlem yok." ifadesini kullandı.

Evlerine ulaşmak için farklı güzergahlar kullanmak zorunda kalan bazı mahalle sakinleri ise duruma çözüm bulunmasını talep etti.

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Anahtar Kelimeler:
Antakya hatay Sokak tapu

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