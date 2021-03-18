Tarihçi Mehmet Genç vefat etti! Mehmet Genç kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Sosyal Bilimler ve Tarih ödülüne layık görülen ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi çalışması ile tanınan tarihçi Mehmet Genç hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'de Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine Tarih ve Sosyal Bilimler derslerine giren tarihçi hakkında arama motorları üzerinden Mehmet Genç kimdir? sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Mehmet Genç'in hayatı!

MEHMET GENÇ KİMDİR?

4 Mayıs 1934 yılında Artvin’de dünyaya gelmiştir. 1953 yılında Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olan Genç, daha sonra 1958 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nü tamamladı.

Ankara Valiliği'nde maiyet memurluğu ve Şereflikoçhisar kazasında kaymakam vekilliği yapan Mehmet Genç 1960 senesinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi Enstitüsü'nde "İktisat Tarihi" asistanı olarak Ömer Lütfi Barkan'ın yanında çalışmaya başladı. Sanayi Devriminin Osmanlı Sanayiine Etkisi adlı doktora tezini hazırlayan Genç, aynı enstitüde 1965 - 1982 yılları arasında "İktisat Tarihi Uzmanı" olarak çalıştı. 1966 yılında araştırmalarını detaylandırmak için Başbakanlık Arşivi’nde çalıştı. Bu yıldan itibaren araştırmalarının temel kaynağı olarak Osmanlı arşiv belgelerini kullandı.