Tarihçi Mehmet Genç vefat etti! Mehmet Genç kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Sosyal Bilimler ve Tarih ödülüne layık görülen ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi çalışması ile tanınan tarihçi Mehmet Genç hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'de Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine Tarih ve Sosyal Bilimler derslerine giren tarihçi hakkında arama motorları üzerinden Mehmet Genç kimdir? sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Mehmet Genç'in hayatı!
MEHMET GENÇ KİMDİR?
4 Mayıs 1934 yılında Artvin’de dünyaya gelmiştir. 1953 yılında Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olan Genç, daha sonra 1958 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nü tamamladı.
Ankara Valiliği'nde maiyet memurluğu ve Şereflikoçhisar kazasında kaymakam vekilliği yapan Mehmet Genç 1960 senesinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi Enstitüsü'nde "İktisat Tarihi" asistanı olarak Ömer Lütfi Barkan'ın yanında çalışmaya başladı. Sanayi Devriminin Osmanlı Sanayiine Etkisi adlı doktora tezini hazırlayan Genç, aynı enstitüde 1965 - 1982 yılları arasında "İktisat Tarihi Uzmanı" olarak çalıştı. 1966 yılında araştırmalarını detaylandırmak için Başbakanlık Arşivi’nde çalıştı. Bu yıldan itibaren araştırmalarının temel kaynağı olarak Osmanlı arşiv belgelerini kullandı.
1983 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde "İktisat Tarihi" ve "Tarih Metodolojisi" dersleri vermeye başlayan tarihçi Mehmet Genç Konsolide bütçe üzerine çalışmalar yaptı. Genç 1988 senesinde TRT'de danışman olarak çalıştı. Çeşitli kültür ve bilim sohbetleri yaptı.
Mehmet Genç 1996 senesinde İstanbul Üniversitesi "Genel Sosyoloji" ve "Metodoloji" alanında "Doktora Şeref Unvanı"ı aldı.
Evli ve iki çocuk babası olan Genç; Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Yunanca dillerinde yayımlanmış çok sayıda makale yazmıştır. 2000 yılında, tebliğ ve makalelerinin önemli bir bölümü bazı ilavelerle “Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi” adlı kitabında yayımlamıştır.
Mehmet Genç bu kitap ile "Türkiye Yazarlar Birliği" tarafından Fikir Dalında ödüle layık görülmüştür. 2001 yılında aynı kitap ile "Aydın Doğan Vakfı" özel ödülünü almaya hak kazamıştır.
Genç; American Research Institute in Turkey Yönetim Kurulu Üyesidir. 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliği kapsamında, Sosyal Bilimler ve Tarih alanında ödüllendirildi.
Mehmet Genç, 2015 yılında Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) "Uluslararası Akademi Ödülü"nü almış, 2019 yılında da Akademi Genel Kurulunca TÜBA Şeref üyeliği'ne seçilmiştir. Araştırmaları ile pek çok başarı elde eden Genç 18 Mart 2021’de yaşamını yitirdi.