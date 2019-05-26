Tarihi Akdeğirmen'e bozuk yol nedeniyle ilgi az

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA'nın Karataş ilçesinde Roma döneminde inşa edilmiş 1700 yıllık Akdeğirmen ile değirmene bağlı köprü, bozuk yollar nedeniyle yeterince ziyaretçiye ev sahipliği yapamıyor.

Akdeğirmen'in bulunduğu Kızıltahta Mahallesi Muhtarı Ayhan Ağırtmış, 1700 yıl önce Roma döneminde inşa edilen Akdeğirmen'de yerel halk tarafından 1960 yılına kadar buğday unu üretildiğini ancak daha sonra değirmenin bakımsızlıkla karşı karşıya kaldığını söyledi. Pek çok yerli ve yabancı turistin Akdeğirmen ve değirmene bağlı köprüyü ziyaret etmek istediğini fakat bozuk yollar nedeniyle yarı yoldan döndüğünü aktaran Ağırtmış, "Yollar derin çukurlarla dolu. Ziyaretçiler otomobilleriyle değirmene yaklaşamıyor. Akdeğirmen'de restorasyon çalışması yapılırsa, yollar da düzeltilirse çok sayıda turist çekeceğine inanıyorum. Bölge zaten tarihi bir bölge. Büyüklerimizden duyduğumuz bazı şehir efsaneleri var ama çevrede kazı yapılırsa tarihin gün ışığına çıkabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

