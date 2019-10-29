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TARİHİ BALIK-EKMEK TURİZM KOOPERATİFİ BAŞKANI: İBB'NİN TEBLİGATI ULAŞTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 16:20 | Son Güncelleme

* Tarihi Balık-Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Arif Hikmet İlke,   "1 Kasım itibariyle sözleşmemizin iptal edileceğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin emlak daire başkanlığından aldığımız yazı ile teknelerimizin kaldırılacağını, işimize son verileceğini, kaldırmazsak polis zoru ile kaldırılacağımız tebligatı bize ulaştı"    Beyza Nur GÜLER - Serdal ALTINTEPE - Mertcan ÖZTÜRK - İstanbul DHA - Tarihi Balık-Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Arif Hikmet İlke, "1 Kasım itibariyle sözleşmemizin iptal edileceğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin emlak daire başkanlığından aldığımız yazı ile teknelerimizin kaldırılacağını, işimize son verileceğini, kaldırmazsak polis zoru ile kaldırılacağımız tebligatı bize ulaştı" dedi.

* Tarihi Balık-Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Arif Hikmet İlke,

"1 Kasım itibariyle sözleşmemizin iptal edileceğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin emlak daire başkanlığından aldığımız yazı ile teknelerimizin kaldırılacağını, işimize son verileceğini, kaldırmazsak polis zoru ile kaldırılacağımız tebligatı bize ulaştı"

Beyza Nur GÜLER - Serdal ALTINTEPE - Mertcan ÖZTÜRK - İstanbul DHA - Tarihi Balık-Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Arif Hikmet İlke, "1 Kasım itibariyle sözleşmemizin iptal edileceğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin emlak daire başkanlığından aldığımız yazı ile teknelerimizin kaldırılacağını, işimize son verileceğini, kaldırmazsak polis zoru ile kaldırılacağımız tebligatı bize ulaştı" dedi.

"TEBLİGATIN BİR ÇOK ESNAFA GÖNDERİLDİĞİNİ İFADE ETTİ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin, Eminönü'nde balık ekmek satan son 3 tekneyi kaldırma kararı tartışma yarattı.

Tarihi Balık-Ekmek Turizm Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Arif Hikmet İlke tebligatla ilgili açıklama yaptı.

"1 Kasım itibariyle sözleşmemizin iptal edileceğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin emlak daire başkanlığından aldığımız yazı ile teknelerimizin kaldırılacağını, işimize son verileceğini, kaldırmazsak polis zoru ile kaldırılacağımız tebligatı bize ulaştı" diyen İlke, "Yaptığımız görüşmelerde bunun genel bir uygulama olduğunu, bir çok kuruluşa gittiğini duyduk. Fakat devlet yetkilileri ile ve en sonunda sayın Ekrem İmamoğlu başkanımızla dün akşam bir etkinlikte karşılaştık. Gerek kendi partisi, gerek kendisini tanıyan isimlerden aldığımız izlenim şu; Bunun 100 yıllık bir sektör olduğunu, bize diğer sektörlere davrandığı gibi davranılmaması gerektiğini ve buradaki insanların mağdur edilmeyeceğini ve bunun genel bir uygulama olduğunu, tebligatın bir çok esnafa gönderildiğini kendileri ifade etti" diye konuştu.

"1800'LÜ YILLARDAN BERİ BURANIN GELENEĞİ OLMUŞ"

Arif Hikmet İlke, "Böyle bir şey olabilir mi? Ben devletin kiracısıyım. Daha önceden 9 tekneydik, daha sonra 3 tekne olarak ortaklı bir proje yaptık. Belediyenin kendi inisiyatifinde olan bir projesi, uygulaması olabilir. Biz bunun karşılığında Ekrem bey biliyorsunuz yakın zamanda burada bir sel felaketi olduğunda geldi, esnaf ile ilgilendi. Kişinin aynasıdır, sözüne bakılmaz. Ben Ekrem beyin ortaya koyduğu siyasi söylemlerle bu icraatların uyuşmadığını ve hatta kendi partisinden ve büyükşehir yetkililerinden görüştüğüm kişiler de, bunun altında imzasının olmayacağını onun prensiplerine uymadığını, bizimle diyalog ile bunun çözüleceğini söylediler. Büyükşehir Belediyesi'nden çatlak sesler de geliyor. Bununla yüzleşeceğiz. Devlet çıkın derse o gün buraya polis geldiğinde, bir tane polisin bile gelmesine gerek yok. 1800'lü yıllardan beri buranın geleneği olmuş, buna hassasiyetle özenle duran bir sektörün temsilcisiyiz. Tabii burnumuza rant kokuları da geliyor. Bence bundan en çok rahatsız olacak Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem beyin kendisidir. Ekrem beyin kendisi de çünkü bununla mücadele ettiğini söylüyor. Biz bir çok uygulamalar ile karşı karşıya kaldık, sorunlarımız çözüldü. Belediye'nin burada bir projesi olabilir. Buna saygı duyacağız ama karşılıklı diyalog ile. Kurum ve kuruluşlardaki yetkililerin bizi muhatap alacağına inanıyorum. Buna inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

"ADECE BİZİM TEKNEDE ÇALIŞAN 50-60 KİŞİYİZ"

Balık-ekmek teknesinde çalışan ve buradaki işini kaybederse ne yapacağını bilemeyeceğini ifade eden 40 yaşındaki Ertaç Yılmaz, "Yaklaşık 1 hafta önce bir tebligat geldi. 1 Kasım itibari ile teknelerimizin kapanacağı, kapanmadığı takdirde polis zoru ile çıkartılacağımız söylendi. Şu anlık kanuni süreçle ilgili bir bilgimiz yok. Sadece elimizdeki olan tebligat. Belediye başkanımız da görüyordur. Binlerce kişi… Sadece bizim teknede çalışan 50-60 kişiyiz. Benim çocuklarım var, onların çocukları var. Binlerce kişi mutlaka ki ekmek yiyor buradan. Ben şu anda burası kapandığında borçluyum, kiracıyım. Nereden iş bulacağım? 40 yaşındayım. Nerede çalışacağım? Elimde başka bir mesleğim de yok. Buna belediye başkanımız ya da daha büyük yetkililerimizin el atacağını ve bizi mağdur etmeyeceğini biliyorum" dedi.

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