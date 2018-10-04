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Tarihi camiye zarar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 13:10 | Son Güncelleme

Edirne'de 15. yüzyıl yapımı tarihi Demirtaş (Timurtaş) camisine girerek zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı - Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm: - "İbadethaneye yapılan bu tarz davranışlar insanlık suçudur. Sadece camilere değil tüm ibadethanelere aynı özeni isteriz. Çünkü ibadethaneler Allah'ın adının anıldığı yerlerdir. Bu yapılan çirkin, üzücü davranış ahlak problemiyle ilgilidir"

EDİRNE (AA) - Edirne'de 15. yüzyılda inşa edilen tarihi Demirtaş (Timurtaş) Camisi'ne girerek zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde Yunanistan sınırına yakın bulunan caminin kapısının açık, bir camının da kırık olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine tarihi camiye jandarma ve olay yeri ekipleri gönderildi.

Henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin, camideki ses sitemine zarar verdiği, dolapları, camları ve bazı eşyaları kırdıkları tespit edildi.

Cami içerisindeki tespihlerin koparılarak bahçeye saçıldığı, Kur'an-ı Kerim ile dini kitapların cami dışında yerlere saçıldığı görüldü.

Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından soruşturma başlatıldı.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buranın yerleşim yerine uzak olması ve cemaatinin azlığı nedeniyle vakit namazlarından çok cuma namazlarında ibadet edilen bir cami olduğunu söyledi.

Camideki din görevlisinin akşam evine gitmesinin ardından olayın yaşandığını ifade eden Üzüm, "İbadethaneye yapılan bu tarz davranışlar insanlık suçudur. Sadece camilere değil tüm ibadethanelere aynı özeni isteriz. Çünkü ibadethaneler Allah'ın adının anıldığı yerlerdir. Bu yapılan çirkin, üzücü davranış ahlak problemiyle ilgilidir." dedi.

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