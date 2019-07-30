Tarihi film ve dizi yıldızlarının ayakkabıları Bursa'dan

Mehmet İNAN-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)- BURSA'da 66 yıldır ayakkabı imalatı yapan Hilmi Demirtaş'ın (74) ürettiği eski döneme ait ayakkabı ile çizmeler, yerli ve yabancı dizi-film setlerinde kullanılıyor. Osmancık, Muhteşem Yüzyıl ve Vatanım Sensin gibi dönem dizilerine üretim yapan Hilmi Demirtaş, Hollywood filmlerine de ayakkabı ile çizme ürettiklerini söyledi. Bursa'da 66 yıldır baba mesleği olan ayakkabıcılığı sürdüren Hilmi Demirtaş'ın ürettiği tarihi ayakkabılar, çizmeler ve çarıklar dizi ve film setlerinde kullanılıyor. 1970'li yıllarda tiyatrolara eski dönemlere ait ayakkabı ve çizmeler üretmeye başlayan Demirtaş, 1987 yılında çekilen 'Kuruluş Osmancık' dizisine ürettiği tarihi çizmelerle setlere girmeyi başardı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Vatanım Sensin gibi dizilere ve Hollywood filmlerine ayakkabı üreten Demirtaş, dizi film setlerindeki taleplere yetişebilmek için vatandaşların taleplerini geri çevirmek zorunda kalıyor. 1953 yılında babasının yanında işe başladığını ifade eden Hilmi Demirtaş, uzun yıllar ayakkabı imalatı yaptıktan sonra halk oyunları dansçıları için ayakkabı yapmaya başladıklarını belirtti. Daha sonra dizi ve film setlerinden talep gelmesi üzerine tarihi ayakkabılar üzerine yoğunlaştıklarını ifade eden Demirtaş, "1985 yılından sonra Türkiye'deki bütün halk oyunları ekiplerine, 1990 yılından sonra da tiyatrolara tarihi ayakkabı yapmaya başladık. 2000'li yıllarda da diziler ve bazı filmlerdeki çizmeleri yapıyorduk. Çanakkale filmlerinin çoğuna çizme gönderdik. Daha önceleri yabancılara yaptırıyorlardı. Ben de yabancılardan bu tarihi çizme ve ayakkabıları öğrendim. Daha sonra Tarihi Anadolu Türk ayakkabılarını yapmaya başladım. İlk Osmancık filmiyle başladım. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl dizisine tarihi elbiseler yapan tanıdıklarım aracılığıyla yaptım. Tarihi dizilerin artmasıyla talepler arttı. Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Vatanım Sensin gibi dizilere çizme çarık yaptık. 2012 yılından sonra oğlum tarihi ayakkabıların araştırılması ve tasarımını yapmasıyla iyice bu işe yöneldik. Oğlum araştırıp buluyor, çizimini yapıyor, ben de modeli deriye döküp, yapıyorum" dedi. BURSA'DAN HOLLYWOOD'A AYAKKABI VE ÇİZME Günümüzde tarihi Türk ayakkabıları ve çizmelerine rağbet olduğunu ifade eden Hilmi Demirtaş, taleplere yetişmekte zorlandığını belirtti. Yaptığı ayakkabı ve çizmeleri hakiki deri ve köseleden yaptığını dile getiren Demirtaş, "Birçok kişi çizme talep ediyor. Hollywood'a da aracı vasıtasıyla tarihi ayakkabı gönderdik. Artık taleplere yetişemiyoruz. Dizi ve filmlerin yanı sıra folklor ekiplerine, mehter ekiplerine de ayakkabı üretiyoruz. Yaptığımız ayakkabılar, yüzyıllarca önce Osmanlı Devleti'nde halka, yeniçeriye, haremdeki kadınlara, padişahlara yapılan ayakkabı modellerinin aynısı. Ama dizi ve filmlerin taleplerine yetişebilmek için vatandaşlarımızın taleplerini alamıyoruz. Usta yetişmesi konusunda da sıkıntılarımız olduğundan yetişemiyoruz. Bizde yapılamayacak tarihi ayakkabı yok. Bu ayakkabıları her ayakkabıcı yapamaz. Bizde hakiki deri kullanılıyor. Döneminde nasıl boyanıyorsa, eskitiliyorsa o şekilde yapıyoruz. Hakiki köseleyle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

