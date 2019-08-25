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Tarihi Hasankeyf yolu, 8 Ekim'den sonra ulaşıma kapanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 12:34 | Son Güncelleme

BATMAN Valisi Hulusi Şahin, Ilısu Barajı projesi kapsamında tarihi Hasankeyf ilçesi yolunun, 8 Ekim'den sonra ulaşıma kapanacağını söyledi.

Tarihi Hasankeyf yolu, 8 Ekim'den sonra ulaşıma kapanacak

Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)- BATMAN Valisi Hulusi Şahin, Ilısu Barajı projesi kapsamında tarihi Hasankeyf ilçesi yolunun, 8 Ekim'den sonra ulaşıma kapanacağını söyledi.
Hasankeyf Yerleşim Yeri Koordinasyon Toplantısı, Vali Hulusi Şahin başkanlığında yapıldı. Toplantıda yeni ve eski Hasankeyf'te yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Vali Şahin, Hasankeyf'in eski yerleşim biriminde su taşınma hazırlıklarının sürdüğünü söyledi. 8 Ekim'den itibaren yeni Hasankeyf yolu trafiğe açılıp, bu tarihten sonra eski yerleşim yerinin ulaşıma kapanacağını söyleyen Vali Şahin, "8 Ekim'de yeni Hasankeyf yolu açılınca, eski Hasankeyf yolu trafiğe kapatılacak. Bu tarihten sonra eski yerleşim yerinde artık herhangi bir trafik olmayacak. Yeni yolun açılmasıyla beraber eski yerleşim yerini tamamen güvenlik çemberine alacağız. Her türlü hırsızlık ve benzeri olaylara karşı giriş ve çıkışlara izin verilmeyecek. Bu nedenle vatandaşlarımız tüm planlarını karayollarının takvimine uygun şekilde yapmaları gerekiyor. Zaman daralıyor, hepimizin üzerine düşen görevler var. Öncelikleri belirleyelim, koordineli ve sistemli bir şekilde eksiklikleri giderelim" dedi.

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Tarihi Hasankeyf yolu, 8 Ekim'den sonra ulaşıma kapanacak

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