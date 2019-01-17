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Tarihi Karaköy Tüneli 144 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 16:13 | Son Güncelleme

Londra'dan sonra dünyanın ikinci metrosu olan tarihi Karaköy Tüneli'nin kuruluşunun 144. yılı dolayısıyla tören düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Londra'dan sonra dünyanın ikinci metrosu olan tarihi Karaköy Tüneli, 144. yaşını kutladı.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) tarafından kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tarihi Karaköy Tüneli'nde tören düzenlendi.

İETT yöneticileri ve vatandaşların katıldığı törende, tünelin geçmişini anlatan ve ay sonuna kadar görülebilecek serginin açılışı yapıldı.

Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Karaköy-Beyoğlu hattında kullanılan mini metro da süslenerek, ön tarafına ''Tünel 144 yaşında'' yazıldı.

Törende İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Mehter Takımı da konser verdi.

İETT İşletmeleri Genel Müdürü Dr. Ahmet Bağış, törende yaptığı konuşmada, İstanbul'a hizmet veren tünelin kuruluşunun yıl dönümünü kutlamanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ise İstanbul'un tarihi bir şehir olduğunu belirterek, ''İstanbul şanslı bir şehir. Çünkü bu ülkede başbakanlık yapmış, ulaşımda ulaştırma bakanlığı yapmış ve destanlar yazan şu anki Meclis Başkanımız Binali Yıldırım, İstanbul'da AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayı. O bakımdan ulaşımda şaha kalkacak bir İstanbul'un müjdesini şimdiden verebiliriz, kutlu olsun.'' dedi.

Törende ayrıca yıl dönümü anısına hazırlanan nostaljik tebrik kartları dağıtıldı ve salep ikramında bulunuldu.

- Karaköy ile Beyoğlu'nu en kısa yoldan bağlıyor

Eski adıyla Galata ile Pera, bugünkü ismiyle Karaköy ile Beyoğlu'nu en kısa yoldan birbirine bağlayan Tünel, dünyanın ilk yer altı füniküler sistemi olarak kabul ediliyor. Bu sistemle, Tünel'de karşılıklı hareket eden iki vagon, ortada hat değiştiriyor. İlk açıldığı tarihlerde "İstanbul Tüneli", "Galata-Pera Tüneli", "Galata Tüneli", "Galata-Pera Yeraltı Treni", "İstanbul Şehir Treni", "Yeraltı Asansörü", "Tahtelarz" gibi çeşitli isimlerle adlandırılan tünel, İstanbul'un ulaşım yüküne 143 yıldır omuz veriyor.

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İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü ( Tarihi Karaköy Tüneli

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