Tarihi Karaköy Tüneli 144 yaşında

İSTANBUL (AA) - Londra'dan sonra dünyanın ikinci metrosu olan tarihi Karaköy Tüneli, 144. yaşını kutladı.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) tarafından kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tarihi Karaköy Tüneli'nde tören düzenlendi.

İETT yöneticileri ve vatandaşların katıldığı törende, tünelin geçmişini anlatan ve ay sonuna kadar görülebilecek serginin açılışı yapıldı.

Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Karaköy-Beyoğlu hattında kullanılan mini metro da süslenerek, ön tarafına ''Tünel 144 yaşında'' yazıldı.

Törende İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Mehter Takımı da konser verdi.

İETT İşletmeleri Genel Müdürü Dr. Ahmet Bağış, törende yaptığı konuşmada, İstanbul'a hizmet veren tünelin kuruluşunun yıl dönümünü kutlamanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ise İstanbul'un tarihi bir şehir olduğunu belirterek, ''İstanbul şanslı bir şehir. Çünkü bu ülkede başbakanlık yapmış, ulaşımda ulaştırma bakanlığı yapmış ve destanlar yazan şu anki Meclis Başkanımız Binali Yıldırım, İstanbul'da AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayı. O bakımdan ulaşımda şaha kalkacak bir İstanbul'un müjdesini şimdiden verebiliriz, kutlu olsun.'' dedi.