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Tarihi kazılarda "Çömlek" içinde 3 bin yıllık buğday taneleri çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 18:50 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Solhan ilçesinde Norik Höyük 2 olarak adlandırılan bölgede yapılan kazı çalışmalarında en az 3 bin yıl öncesine ait çömlek içinde buğday taneleri olduğu değerlendirilen tahıl kalıntıları çıktı.Solhan ilçesi Murat köyü Norik Höyük’te, Kale Köy Barajı ve HES Kapasite artırma projesi nedeniyle bölgenin sular altında kalacak olmasından dolayı kurtarma kazı çalışmalarının ikincisi devam ediyor.

Bingöl’ün Solhan ilçesinde Norik Höyük 2 olarak adlandırılan bölgede yapılan kazı çalışmalarında en az 3 bin yıl öncesine ait çömlek içinde buğday taneleri olduğu değerlendirilen tahıl kalıntıları çıktı.
Solhan ilçesi Murat köyü Norik Höyük’te, Kale Köy Barajı ve HES Kapasite artırma projesi nedeniyle bölgenin sular altında kalacak olmasından dolayı kurtarma kazı çalışmalarının ikincisi devam ediyor. Elazığ Müze Müdürü Ziya Kılınç’ın kazı başkanlığında, Fırat ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyelerinin de yer aldığı ekiple yapılan kazılarda daha önce 3 bin yıllık geçmişe sahip olduğu tahmin edilen askeri karargah, 50 adet envanterlik ve 23 tane de etütlük eser gün yüzüne çıkarılmıştı. Bölgede kazı çalışmaları bu sene Norik Höyük 2 olarak adlandırılan ve ilk yerleşim alanı olarak değerlendirilen 12 bin metrekarelik alanda sürüyor. Bu yılda kazı çalışmalarında çok sayıda etütlük eser çıkarken, çömlek içinde de özenle saklanan tahıl tohumlarının bulunduğu bildirildi.
Kazının bilimsel danışmanı Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Özdemir, çalışmalar sırasında Bizans ve Urartu dönemine ait çömleklerin içinde çok iyi şekilde korunmuş 3 bin yıllık buğday olduğu değerlendirilen hububat kalıntılarının bulunduğu aktardı.

Hububat taneleri incelemeye gönderilecek
Çömlek içinde bulunan hububatın Amerika ve Hacettepe’de incelemeye gönderileceğini belirten Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Özdemir, “Solhan ilçesinde Norik 2 Höyük Kültür ve Turizm Bakanlığının izinleriyle Elazığ Müze Müdürü Ziya Kılınç Başkanlığı’nda Ergün Demir’in temsilciliğinde ve benim bilimsel danışmanlığımda yürütülmektedir. Bingöl’de yapılan ilk sistemli arkeolojik kazı çalışmaları sırasında hem Bizans dönemine, hem de Urartu dönemine ait mimari yapıların içerinde çömleklerin içinde karbonize olmuş şekilde hububat kalıntıları bulunmuştur. Bu hububat kalıntılarının formu buğday tanelerini andırıyor. Hacettepe Üniversitesi Laboratuvarında uzmanlarımız tarafından tüm analizleri yapılacak. Aynı zamanda Amerika Beta Analiytic Laboratuvarlarına gönderilerek yaşlandırması da yapılarak hangi döneme ait olduklarını çıkarılacaktır” diye konuştu.

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