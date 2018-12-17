Tarihi mağarada büyük şok! İçeri girdiklerinde öyle bir manzarayla karşılaştılar ki...

İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen Tekkeköy Mağaraları'na yapılan bu muamele tarihe saygısızlık olarak değerlendirildi. Arkeologlar, yetkililerin bu konuya çözüm bulmasını bekliyor.

Tarihi mağarada sprey boyalı aşk ilanı!

Karadeniz Bölgesi’nin ve insanlık tarihinin en eski yerleşim yeri olarak bilinen ve geçmişi Milattan Önce (M.Ö.) 60 binli yıllara kadar dayanan Samsun'daki Arkeolojik sit alanı Tekkeköy Mağaraları harabeye döndü. Madde ve alkol bağımlılarının mekânı haline dönen mağaraların duvarları da sprey boya ile yazılan aşk ilanları ile kirletildi.

Samsun'a 14 kilometre mesafedeki Tekkeköy ilçesinde Fındıcak ve Çınarlı dereleri boyunca yükselen kaya kitlelerinde büyüklü küçüklü oyuk şekillerde yer alan ve insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Tekkeköy Mağaraları arkeolojik sit alanı olarak kabul ediliyor. Geçmişi Eski Taş Çağı'na kadar uzanan Tekkeköy Mağaraları ise madde ve alkol bağımlılarının mekânı haline döndü. Duvarları sprey boya ile yazılan aşk ilanlarıyla dolan mağaraları her yıl binlerce yerli-yabancı turist ziyaret ediyor. Bölgenin içler acısı hali ise vatandaşların tepkisini çekiyor.

'TARİHE SAYGISIZLIK' Tekkeköy Mağaraları'nın kötü halde olduğunu belirten Şahin Binici, “İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden olan Tekkeköy Mağaraları’nı ziyaret etmek ve görmek istedim. Geldiğimde içler açısı bir görüntü ile karşılaştım. Tarihe tanıklık etmiş, binlerce sene bozulmadan günümüze ulaşmış tarihi yerlerin üzerlerine, ‘Seni seviyorum’ şeklinde yazılar yazılarak ilan-ı aşk edilmiş. Biz bunu çok doğru bulmadık. Tarihe saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Yetkililerin bu işe çözüm bulmasını bekliyoruz” dedi.

Mağarayı ziyaret edenlerde "Milyonlarca yıldır yaşayan bir tarihi böyle kirletmenin doğru olmadığını belirterek "Sözlü olarak da 'Seni seviyorum' diyerek duygularını ifade edebilirler. Sevgiyi tarihi bir duvara yazmak doğru değil. Bu yazılarla tarihi bir duvar kirletilmiş" ifadelerini kullandı.