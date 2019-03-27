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Tarihi mescitte 119 yıl sonra ilk namaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 16:17 | Son Güncelleme

Elazığ'da, Osmanlı'dan kalma Dabakhane Mescidi, tamamlanan restorasyon çalışmasının ardından ibadete açıldı - Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz: - "119 yıl sonra Dabakhane Mescidi'ni yeniden ibadete açmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Osmanlı döneminden kalma Dabakhane Mescidi'nde 119 yıl sonra ilk kez namaz kılındı.

Elazığ Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından tamamlanan restorasyon çalışmasıyla ayağa kaldırılan 450 yıllık tarihe sahip Dabakhane Mescidi yeniden ibadete açıldı.

İbadete açılmasının ardından mescitte ilk namazı, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz kıldırdı.

Yanılmaz, namazın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yazılı kaynaklara göre 4 bin yıllık medeniyet ve kültürün buluşma noktası olan Harput'ta tarihi bir güne şahitlik ettiklerini belirtti.

Harput'ta, Osmanlı döneminden kalma tarihi Dabakhane Mescidi'nin restorasyonun ardından 119 yıl sonra yeniden ibadete açıldığını ifade eden Yanılmaz, şöyle konuştu:

"Burası 450 yıllık ancak daha sonra burası yıkılmış, kendi haline terk edilmiş ve ibadete kapalı olan bir yer olarak kalmıştı. Sadece hilal şeklinde bir duvarı kalmıştı. Belediye olarak restorasyon yaptık. Namaz berekettir, namaz bizim inancımızın o mekana vurmuş olduğu mühürdür. 119 yıl sonra Dabakhane Mescidi'ni yeniden ibadete açmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz."

Harput'un, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer aldığını anımsatan Yılmaz, "Hedef 2023 yılında kalıcı listeye girmesi olacaktır." ifadesini kullandı.

-Dabakhane Mescidi

Harput Kalesi'nin kuzeydoğusunda yer alan, 17. yüzyıl Osmanlı mimarisini yansıtan Dabakhane Mescidi, 25 metrekarelik alanda kare planlı ve üzeri tek kubbeyle örtülü halde tasarlanmış.

Mescidin, tarihi İpek Yolu güzergahında bulunması nedeniyle asırlar önce buradan geçen yolcuların ibadet etmelerine imkan sağladığı belirtiliyor.

Türkay Şoray ve Fikret Hakan'ın başrolde oynadığı 1972 yapımı "Cemo" filminin birkaç sahnesinde görülen mescidin o dönemde de tahrip olduğu fark ediliyor.

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