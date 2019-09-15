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Tarihi Odunpazarı evlerinin ortasında "modern" bir müze

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 11:18 | Son Güncelleme

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tarihi evlerin arasında inşa edilen, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Modern Müze'yi ilk hafta 4 bin 722 ziyaretçi gezdi - Odunpazarı Modern Müze'de en fazla ilgiyi, ünlü Japon bambu ustası Tanabe Chikuunsai'nin özel tasarım yerleştirme sanatı eseri ile küratörlüğünü Haldun Dostoğlu'nun yaptığı, Erol Tabanca Koleksiyonu'ndan özel seçkilerin yer aldığı "Vuslat" sergisi görüyor

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinin tarihi evleriyle ünlü bölgesinde yaptırılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Odunpazarı Modern Müze'yi (OMM) bir haftada 4 bin 722 ziyaretçi gezdi.

Osmanlı kubbe mimarisi, geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisinden esinlenerek ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates (KKAA) tarafından tasarlanan OMM, 7 Eylül'de açılmasından bu yana sanatseverlerden ve kentin ziyaretçilerinden ilgi görüyor.

Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Erol Tabanca'nın kurucusu olduğu 4 bin 500 metrekarelik çağdaş sanat alanına sahip OMM, ahşap yapı sistemi ve etkileyici mimarisiyle tarihi Odunpazarı bölgesine canlılık getirdi.

Müze, ünlü Japon bambu ustası Tanabe Chikuunsai'nin özel tasarladığı enstalasyon (yerleştirme sanatı) çalışmalarının yanı sıra dünyanın önde gelen dijital sanat kolektifi Marshmallow Laser Feast'in teknoloji, data bilim ve sanatı bir araya getiren, sanal gerçekliğin sınırlarını zorlayan eserine ev sahipliği yapıyor.

Küratörlüğünü Haldun Dostoğlu'nun yaptığı, Erol Tabanca Koleksiyonu'nun özel seçkilerinden oluşan "Vuslat" sergisi de bu yapının en dikkat çekici bölümleri arasında bulunuyor.

Açılışının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen 4 bin 722 kişiyi ağırlayan müzeyi herkesin gelip vakit geçirmekten hoşlanacağı bir mekan haline dönüştürmek için atölye ve seminer etkinlikleri de düzenleniyor.

- "Eskişehir halkı ve turistler yoğun ilgi gösteriyor"

OMM İletişim Direktörü Bengü Kırkız Ergüven, AA muhabirine, açılışın ardından yoğun ziyaretçi ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.

Açılış gününde 5 saatte müzenin bini aşkın ziyaretçiyle dolduğunu vurgulayan Ergüven, şöyle devam etti:

"Hafta içi de 600'ü aşkın ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Müzemize Eskişehir halkı ve turistler yoğun ilgi gösteriyor. Müzemizde şu anda iki aktif sergimiz var. Bunlardan biri 'Vuslat' adı verilen sergimiz. Bu sergimiz, Erol Tabanca Koleksiyonu'ndan bir seçki sunuyor. Yaklaşık 90 eserin görülebileceği bir sergi. Bunun yanında OMM'de dünyanın önde gelen dijital sanat kolektifi Marshmallow Laser Feast'in teknoloji, data bilim ve sanatı bir araya getiren, sanal gerçekliğin sınırlarını zorlayan eseri yer alıyor. Ziyaretçilerimiz 'Ağaca Övgü' ve 'Bir Hayvanın Gözlerinden' adlı sanal gerçeklikleri deneyimleyebiliyor."

Ergüven, farklı yaş grupları için atölye çalışmaları ile seminer organizasyonları da yaptıklarını dile getirdi.

Her yaş ve kesimden farklı ilgi alanlarına sahip kişileri müzeye çekmek istediklerini anlatan Ergüven, "Müzeyi bir kez ziyaret edilebilecek bir yer olmaktan çıkartıp herkesin gelip vakit geçirmekten hoşlanacağı bir mekan haline getirmeyi planlıyoruz. Yoğun ilgi dolayısıyla Eskişehir halkına ve ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz. Her zaman yeniliklerle ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Kapımız herkese açık, bütün ziyaretçilerimizi müzeye bekliyoruz." dedi.

İzmir'den gelip müzeyi ziyaret eden Ömür Yuluğ ise merak edip gezdiği Türkiye'nin önemli kentlerinden Eskişehir'de böylesi güzel bir müzeyi görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İstanbul'dan gelen Özden Koç da müzeye ve içindeki eserlere hayran kaldığını ifade etti.

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Eskişehir müze odunpazarı Odunpazarı Modern Müze

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