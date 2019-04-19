Tarihi Sirkeci Garı'nda alışveriş festivali

İSTANBUL (AA) - Tarihi Sirkeci Garı'nda düzenlenen ve 22 Nisan'a kadar sürecek alışveriş festivalinde Türkiye'nin birçok şehrinden gelen yöresel ürünler ziyaretçilerini bekliyor.

Expo İstanbul Fuar tarafından organize edilen alışveriş şenliği Tarihi Sirkeci Garı'nda başladı.

Etkinlikte Trabzon, Çankırı, Denizli, Siirt, Bitlis ve Van'ın yanı sıra birçok şehirden gelen üreticiler doğal ürünlerini sergiliyor.

Doğal sabun, bal, ekmek, zeytin ve peynirin yanı sıra el yapımı gözlemeler de misafirlerin damak tadına hitap ediyor.

Ziyaretçiler yiyecek ve içeceklerle beraber el yapımı Sürmene ve Denizli bıçaklarını da görme olanağı buluyor.

Plastik poşet kullanımını önüne geçmek için ziyaretçileri ücretsiz alışveriş çantası da dağıtılıyor.

Alışveriş şenliği 22 Nisan'a saat 21.00'e kadar devam edecek.

