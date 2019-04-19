HABER

Tarihi Sirkeci Garı'nda alışveriş festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 22:13 | Son Güncelleme

Tarihi Sirkeci Garı'nda düzenlenen ve 22 Nisan'a kadar sürecek alışveriş festivalinde Türkiye'nin birçok şehrinden gelen yöresel ürünler ziyaretçilerini bekliyor

İSTANBUL (AA) - Tarihi Sirkeci Garı'nda düzenlenen ve 22 Nisan'a kadar sürecek alışveriş festivalinde Türkiye'nin birçok şehrinden gelen yöresel ürünler ziyaretçilerini bekliyor.

Expo İstanbul Fuar tarafından organize edilen alışveriş şenliği Tarihi Sirkeci Garı'nda başladı.

Etkinlikte Trabzon, Çankırı, Denizli, Siirt, Bitlis ve Van'ın yanı sıra birçok şehirden gelen üreticiler doğal ürünlerini sergiliyor.

Doğal sabun, bal, ekmek, zeytin ve peynirin yanı sıra el yapımı gözlemeler de misafirlerin damak tadına hitap ediyor.

Ziyaretçiler yiyecek ve içeceklerle beraber el yapımı Sürmene ve Denizli bıçaklarını da görme olanağı buluyor.

Plastik poşet kullanımını önüne geçmek için ziyaretçileri ücretsiz alışveriş çantası da dağıtılıyor.

Alışveriş şenliği 22 Nisan'a saat 21.00'e kadar devam edecek.

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptıYok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı
Berat Kandili coşkuyla idrak edildiBerat Kandili coşkuyla idrak edildi
Türkiye'den sert tepki: Kınıyoruz!Türkiye'den sert tepki: Kınıyoruz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alışveriş festivali Sirkeci Garı

En Çok Okunan Haberler

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Doğal haliyle tanımak imkansız

Doğal haliyle tanımak imkansız

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan sert açıklama!

Türkiye'den sert tepki: Kınıyoruz!

İstanbul'da yakalanan iki şüpheli tutuklandı

BAE casusları hakkında karar verildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.