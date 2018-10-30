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Tarihi tünele bakım molası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 14:15 | Son Güncelleme

Karaköy-Beyoğlu arasında yolcu taşıyan tarihi Karaköy Tünel hattı, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 2 gün hizmet vermeyecek - İETT, 30-31 Ekim'de bakımı yapılacak tünel hattını kullanan yolculara, Karaköy-Odakule arasında otobüslerle ulaşım hizmeti verecek

İSTANBUL (AA) - Karaköy-Beyoğlu arasında yolcu taşıyan tarihi Karaköy Tünel hattı, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 2 gün ulaşım hizmeti veremeyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, günlük 15 bin yolcu taşıyan Tarihi Tünel, İstanbullulara daha iyi hizmet verebilmek adına, 30-31 Ekim tarihlerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle seferlerine ara verecek.

Tarihi Tünel İşletmesi'nin kapalı olduğu süre içinde Karaköy-Beyoğlu istasyonları arasındaki ulaşım, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından konulan otobüs seferleriyle sağlanacak.

Dünyanın en eski ikinci metrosu olan Karaköy ile Beyoğlu'nu en kısa yoldan birbirine bağlayan ve İstanbullulara 1875 yılından bu yana kısa bakım dönemleri dışında aralıksız hizmet veren tarihi tünel, günde ortalama 198 sefer gerçekleştiriyor.

Tarihi tünel'in yıllık yolcu sayısı 5 milyon 500 bin kişiyi buluyor.

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ARA bakım ve onarım ikinci metro Karaköy-Beyoğlu mola tünel

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