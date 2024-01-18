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Tarihi uzay yolculuğu öncesi SpaceX'ten açıklama! 'Yüzde 80 elverişli'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
18.01.2024 18:05 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu 00.49'da gerçekleşecek. Tarihi yolculuk dün ertelenmişti. Uçuş öncesi SpaceX'ten açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Ax-3 misyonunun gerçekleşmesi için hava yüzde 80 elverişli" denildi.

Tarihi uzay yolculuğu öncesi SpaceX'ten açıklama! 'Yüzde 80 elverişli'

Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğuna artık saatler kaldı. Alper Gezeravcı'yı taşıyan roket bu gece 00.49'da uzaya fırlatılacak. Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevi için fırlatma ABD'nin Florida eyaletinden gerçekleştirilecek.

SPACEX'TEN AÇIKLAMA

Dün yapılması planlanan fırlatma teknik sebeplerden dolayı bugüne ertelenmişti. 00.49'da yapılacak fırlatma öncesi Spacex'ten açıklama geldi.

"HAVA YÜZDE 80 ELVERİŞLİ"

Uçuşa saatler kala yapılan açıklamada, "Sistemlerimiz iyi görünüyor. Ax-3 misyonunun gerçekleşmesi için hava yüzde 80 elverişli" denildi.


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SpaceX alper gezeravcı
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