Tarihi uzay yolculuğu öncesi SpaceX'ten açıklama! 'Yüzde 80 elverişli'

Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğuna artık saatler kaldı. Alper Gezeravcı'yı taşıyan roket bu gece 00.49'da uzaya fırlatılacak. Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevi için fırlatma ABD'nin Florida eyaletinden gerçekleştirilecek.

Dün yapılması planlanan fırlatma teknik sebeplerden dolayı bugüne ertelenmişti. 00.49'da yapılacak fırlatma öncesi Spacex'ten açıklama geldi.

Uçuşa saatler kala yapılan açıklamada, "Sistemlerimiz iyi görünüyor. Ax-3 misyonunun gerçekleşmesi için hava yüzde 80 elverişli" denildi.

All systems are looking good for today’s launch of Ax-3. Liftoff is targeted for 4:49 p.m. ET, and weather is 80% favorable → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/HqiM2bTJNk