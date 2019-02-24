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Tarihi yerinde ve görerek öğreniyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 11:27 | Son Güncelleme

Kilis'te üniversite öğrencileri, tarih derslerini "Tarihi Yerinde Gör ve Öğren Projesi" kapsamında sahada işliyor - Proje kapsamında şu ana kadar Mercidabık Savaşı'nın yaşandığı Yavuzlu köyü, Suriye sınırına sıfır noktada yer alan Oylum Höyük kazı alanı ve bin 600 yıllık mozaiklerin bulunduğu bazilika alanında ders yapan öğrenciler, imkanlar doğrultusunda farklı kentlere de gidebilecek - Rektör Mustafa Doğan Karacoşkun: - "Üniversiteler, sadece teorik eğitimin verildiği yerler değil aynı zamanda bu teorik bilgilerin çeşitli pratik desteklerle güçlendirilmesi gereken eğitim kurumlarıdır"

KİLİS (AA) - İZZET MAZI - Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) tarafından hayata geçirilen "Tarihi Yerinde Gör ve Öğren Projesi" kapsamında öğrenciler, derslerini kentin tarihi mekanlarında işliyor.

KİYÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından yürütülen "Tarihi Yerinde Gör ve Öğren Projesi" çerçevesinde öğrenciler, haftanın bir günü Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama Araştırma Merkezine geliyor.

Buradan öğretim üyeleriyle birlikte otobüslerle kentin tarihine ışık tutan mekanlara geçen öğrenciler, okulda gördükleri teorik konuları yerinde ve görerek pekiştiriyor.

Proje kapsamında şu ana kadar Mercidabık Savaşı'nın yaşandığı Yavuzlu köyü, Suriye sınırına sıfır noktada yer alan Oylum Höyük kazı alanı ve bin 600 yıllık mozaiklerin bulunduğu bazilika alanında ders yapan öğrenciler, imkanlar doğrultusunda farklı kentlere de gidebilecek.

Kimi zaman dersleri izleyen bölge halkıyla sohbet eden öğrenciler, onlarla fikir alışverişinde de bulunuyor.

KİYÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kilis'in coğrafi, tarihsel ve kültürel konumunu dikkate alarak böyle bir proje yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Proje sayesinde öğrencilerin öğrendikleri tarihi bilgileri özellikle de Osmanlı dönemi ve öncesini yerinde ve irdeleyerek öğrenme imkanı bulduğunu ifade eden Karacoşkun, şunları kaydetti:

"Üniversiteler, sadece teorik eğitimin verildiği yerler değil aynı zamanda bu teorik bilgilerin çeşitli pratik desteklerle güçlendirilmesi gereken eğitim kurumlarıdır. Bu anlamda fen bilimleri ve sağlık bölümlerinde uygulama şeklinde teorik bilgileri veriyoruz. Aslında aynı şey sosyal bilimler için de geçerli. Tarih bölümü olarak proje kapsamanda öğrencilerimize öğrendikleri tarihi bilgileri özellikle Osmanlı dönemi, öncesi ve daha eski dönemleri yerinde gezerek, görerek, irdeleyerek öğrenme imkanını sağlama şeklinde bir çalışma başlatmış bulunuyoruz."

İmkanlar dahilinde farklı illere gidilebileceğini belirten Karacoşkun, ayrıca projeyi diğer bölümlerde de uygulamayı hedeflediklerini dile getirerek, "Bir ayağımız mazide olursa o zaman geleceğe daha sağlam basabiliriz ve geleceğimizi dahi görebiliriz. Üniversite olarak topluma dönük bu yönde çok ciddi projelerimiz var." diye konuştu.

Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Bayındır da amaçlarının bölüm öğrencilerinin bazı konuları teorik dersler dışında yerinde gezerek öğrenmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

- Öğrenciler mutlu

Öğrencilerden Yasemin Nevin de derslerde işledikleri konuları yerinde görerek öğrenme fırsatı sunulduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Elif Nur da derste anlatılan konuları görsel olarak gördüklerini ve daha kalıcı olacağına inandığını vurguladı.

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