Tarihin Arka Odası 5 yıl aranın ardından TRT'de başladı

TRT 1'de saat 22.30'da Tarihçi-yazar Murat Bardakçı, MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve Prof. Dr. Nurhan Atasoy’un birlikte sunumuyla başlayan “Tarihin Arka Odası” programında, Millet Kütüphanesi’nde açılan ve Türkiye’de bugüne kadar düzenlenmiş benzerlerinin içerisinde en zengini olan “el-yazması kitap ve belge sergisinde” yer alan, her biri efsaneleşmiş eserler izleyici ile buluştu.

Hat tarihimizin en kıymetli el yazmaları olan Kur’an-ı Kerimler, Kaşkarlı Mahmud'un Dîvân-ı Lügati’t-Türk'ü, Evliya Çelebi’nin meşhur Seyahatnamesi, Yavuz Sultan Selim’in Divan’ı, Kanuni Sultan Süleyman’ın, II. Abdülhamid’in ve diğer padişahların el-yazıları, ünlü Tanzimat Fermanı’nın şimdiye kadar sergilenmemiş orijinal metni ve daha yüzlerce eser ilk kez “Tarihin Arka Odası”nda izleyici ile buluştu.

5 YILLIK ARANIN ARDINDAN İLK YAYIN

Yaklaşık 5 yıllık aranın ardından tarih severlerle buluşan program tek bölümlük olsa da sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

