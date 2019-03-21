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Tarihin gölgesindeki müzik ziyafetine yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 09:26 | Son Güncelleme

Müze ziyaretçilerini müzikle buluşturmak, tarihi atmosferleri gerek opera gerek halk ezgileriyle doldurmak amacıyla düzenlenen "Müzede Müzik" etkinliği, büyük katılımla devam ediyor - Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında, geçen eylülden şubat sonuna kadar 13 müzede 67 konser düzenlendi

Müze ziyaretçilerini müzikle buluşturmak, tarihi atmosferleri gerek opera gerek halk ezgileriyle doldurmak amacıyla düzenlenen müze konserleri, yabancı turistlerin yanı sıra her yaştan ziyaretçiden büyük ilgi görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Müzelerde Müzik" etkinliği, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenleniyor.

İstanbul Arkeoloji, Topkapı Sarayı, Anadolu Medeniyetleri, Adana, İzmir Arkeoloji, Efes, Antalya, Edirne, Mersin, Bursa, Sivas, Şanlıurfa ve Diyarbakır müzeleri olmak üzere, toplam 11 ilde 13 müze müdürlüğündeki etkinlikler belirli aralıklarla yapılıyor.

Etkinliklerin başlatıldığı geçen eylülden şubat sonuna kadar 67 konser düzenlendi. Yerli ziyaretçilerin yanında yabancı turistler de konserlere ilgi gösteriyor.

- Farklı yelpazedeki ezgiler ziyaretçilerle buluşuyor

Türkiye'nin dört bir yanındaki müzelerde yapılan etkinliklerde, aryalardan klasik Türk musikisi eserlerine, türkülerden klasik müzik dinletilerine kadar farklı yelpazede ezgiler ziyaretçilerle buluşuyor.

Mehter takımı gösterilerine de yer verilen etkinliklerde müze ziyaretçileri, Anadolu'nun binlerce yıllık kadim tarihine ait eserlerin gölgesinde müzik ziyafetine tanıklık ediyor.

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İlgi Kültür ve Turizm Bakanlığı Müze Konserleri

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