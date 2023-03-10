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  4. Tarihte 4 kişi bu unvanı almıştı! Kral Charles küçük kardeşine babasının unvanını verdi

Tarihte 4 kişi bu unvanı almıştı! Kral Charles küçük kardeşine babasının unvanını verdi

10.03.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kralı 3. Charles, küçük erkek kardeşi Prens Edward’ı 59’uncu doğum günü münasebetiyle 'Edinburgh Dükü' ilan etti. Tarihte 4 kişinin aldığı bu unvan, daha önce Kral Charles'ın babası Prens Philip'e aitti. 

Tarihte 4 kişi bu unvanı almıştı! Kral Charles küçük kardeşine babasının unvanını verdi

Buckingham Sarayı’ndan konuyla ilgili dün yapılan açıklamada “Majesteleri Kral, Wessex ve Forfar Kontu Prens Edward'a, Ekselanslarının 59. doğum günü vesilesiyle Edinburgh Düklüğü'nü bahşetmekten memnuniyet duymuştur. Bu unvan Prens Edward tarafından Majestelerinin yaşamı boyunca muhafaza edilecektir” denildi.

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TARİHTE 4 KİŞİ BU UNVANI ALDI

Düklük unvanı Prens Philip’e 1947 yılında, tahta çıkmadan önce Edinburgh Düşesi unvanına sahip olan Prenses Elizabeth ile evlenmesi üzerine verilmişti. Ülke tarihinde unvanı şimdiye kadar 4 kişi taşıdı. 1726 yılında Kral 2. George'un en büyük oğlu Prens Frederick, 1764 yılında Kral 3. George’un kardeşi Prens William, 1866 yılında Kraliçe Victoria’nın ikinci oğlu Prens Alfred ve 1947 yılında Kraliçe 2. Elizabeth’in kocası Prens Philip bu unvanı taşıyan kişiler olmuştu. (DHA)

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