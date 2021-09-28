HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tarihteki en korkunç infaz yöntemlerinden biri! Çarktan geçirilip kemikleri kırılmış

Tarihteki en korkunç infaz yöntemlerinden biri! Çarktan geçirilip kemikleri kırılmış

28.09.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milano Katedrali yakınında yapılan bir kazıda ortaya çıkarılan iskelet, tarihteki en korkunç infaz yöntemlerinden biri olduğu kabul edildi. Orta Çağ'dan kalma ve 17 yaşlarında genç bir adam olduğu tahmin edilen iskeletin kalıntıları, bir zamanlar suçluları cezalandırmak için kullanılan bir işkence çarkında parçalanarak öldürüldüğünü gösteriyor.

Tarihteki en korkunç infaz yöntemlerinden biri! Çarktan geçirilip kemikleri kırılmış

İşkenceyle ölümün Orta Çağ İtalya'sında yaygın olduğu, birçok celladın acı vermek için birçok farklı yöntem ve araç kullandığı biliniyor. İtalya'nın Milano Katedrali yakınında San Ambrogio Meydanı altındaki kazıda bulunan bir iskelet örneği de bunun doğruluğunu kanıtlar nitelikte.

Genç bir erkek iskeletini incelemeye alan yetkililer, söz konusu kemiklerde işkence izerine rastladı. Vücudunu bir arada tutmak için kullanılmış olabilecek toka benzeri lastiklerin de yanında gömülü olarak bulunduğu belirtildi.

EN KORKUNÇ İŞKENCE VAKALARINDAN

Journal of Archaeological Science'da yayımlanan araştırmada bunun şimdiye kadar bulunan en korkunç işkence vakalarından biri olduğu kaydedildi.

Screenshot_7

Arkeologlar, kurbanın 17 ila 20 yaşları arasında kısa boylu bir adam olduğunu düşünüyor ve kendisinin o dönem sıklıkla kullanılan işkence çarkı yöntemine kurban gittiğini düşünüyorlar. Kollarında ve bacaklarındaki uzun kemiklerin parçalandığı ve sırtında bir bıçak yarasının olduğu saptandı. Kafasının da daha sonra kesildiği belirtildi. Yanında bulunan toka benzeri lastiklerin de kemikleri bir arada tutması için kullanılabileceği öne sürüldü. Radyo-kimyasal testler onun MS 1290 ile 1430 yılları arasında yaşadığını gösteriyor.

DİĞER İSKELETLERDEN FARKLIYDI

Söz konusu iskelet birlikte kazıda başka iskeletlere de rastlanıldı ancak bu örnek hepsinden daha çok dikkat çekti. Başlangıçta savaşta öldüğü sanılan kişinin iskelet yaraları o kadar korkunç ve etrafındaki diğer iskeletlerden farklıydı ki, çok daha kötü bir şey olduğu açıktı.

Screenshot_4

İşkence çarkı yönteminde, insanların tahta bir tekerleğe bağlandığı, ardından düştüğü ve böylece kemiklerinin kırıldığı belirtiliyor. İşkenceciler, söz konusu kişinin vücudunu halka açık bir yerde göstermeden önce kişiye bıçak, kamçı ve diğer silahlarla da işkence ediyorlardı böylece başkaları da benzer suçları işlememeleri konusunda uyarılıyordu.

Screenshot_8


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eve kadar gelmiş! Genç kadın bacakları arasında ne olduğunu görünce şoke olduEve kadar gelmiş! Genç kadın bacakları arasında ne olduğunu görünce şoke oldu
Kurallar değişti! Uymayana ceza kapıdaKurallar değişti! Uymayana ceza kapıda
Sesten 5 kat daha hızlıSesten 5 kat daha hızlı
Anahtar Kelimeler:
İtalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yoğun bakımda tüyler ürperten görüntü! "Kaybediyoruz"

Yoğun bakımda tüyler ürperten görüntü! "Kaybediyoruz"

Eskort sitesine ilan verdi, anlaştığı erkek eve gelince...

Eskort sitesine ilan verdi, anlaştığı erkek eve gelince...

Sosyal medya yıkılıyor! Volkan'dan flaş sözler

Sosyal medya yıkılıyor! Volkan'dan flaş sözler

Fatih Terim istifa kararı aldı! Fakat...

Fatih Terim istifa kararı aldı! Fakat...

Kafe, restoran ve AVM'lerde yeni dönem! Girişte sorulacak

Kafe, restoran ve AVM'lerde yeni dönem! Girişte sorulacak

Aylık 99 bin TL maaş! Sosyal medyada gündem oldu

Aylık 99 bin TL maaş! Sosyal medyada gündem oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bekçi, evlilik hazırlığındaki sevgilisini öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

Bekçi, evlilik hazırlığındaki sevgilisini öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"Uyuşturucu verip istismar etti" demişti! Valilikten açıklama

"Uyuşturucu verip istismar etti" demişti! Valilikten açıklama

Yargıtay'dan emsal alkolmetre cezası

Yargıtay'dan emsal alkolmetre cezası

Bekçi, genç kadını kurşun yağmuruna tuttu

Bekçi, genç kadını kurşun yağmuruna tuttu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.