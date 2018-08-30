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Tarık Buğra, doğumunun 100. yılında anılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 11:46 | Son Güncelleme

Tarık Buğra, doğumunun 100. yılında anılacak

İSTANBUL (AA) - Gazeteci, roman, hikaye, oyun ve fıkra yazarı Tarık Buğra, doğumunun 100. yılında Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen panelle anılacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Kızlarağa Medresesi'nde gerçekleştirilecek "Doğumunun 100. Yılında Tarık Buğra Özel Programı", 1 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Namık Açıkgöz'ün yapacağı panele, Dr. Ferda Zambak ve Bahtiyar Aslan konuşmacı olarak katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Tarık Buğra'nın müstesna bir romancı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Toplumları yükseltenler ortaya koydukları eserlerle adını sürdürebilmiş sanatçılardır. Dolayısıyla hem edebiyat hem de fikir dünyamızın yapı taşlarından olan Tarık Buğra'yı, en çok da yerli ve milli değerleri zamansız bir boyuta taşıyarak ölümsüz eserleriyle nesilden nesle taşıdığı için tanımak zorundayız. Böyle bir insan hazinesini yad etmek, onu tanımaya vesile olmasıyla anlam taşır. Bu maksatla, doğumunun 100. yılında büyük romancımız Tarık Buğra'yı TYB İstanbul Şubesi çatısı altında, nesilleri bir araya getirecek özel bir etkinlikte hatırlamayı, hatırlatmayı ve tanıtmayı önemsiyoruz."

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