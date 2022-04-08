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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil kimdir? Nihat Pakdil ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

08.04.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil kimdir? sorusunun yanıtı Resmi Gazete'de 4 Bakan Yardımcısının görevden alındığı bilgisinin paylaşılmasının ardından merak konusu oldu. Görevden alınan kişilerin yerine atamalar yapıldı. Çıkan haberlerin ardından Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil kimdir? Nihat Pakdil ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil kimdir? Nihat Pakdil ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararları' sonrası merak konusu oldu. Görevden alınan kişilerin yerine atamalar yapıldı. Yeni Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil oldu. Peki Nihat Pakdil ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? Konuya ilişkin bilgileri dizler için derledik.

TARIM VE ORMAN BAKANI YARDIMCISI NİHAT PAKDİL KİMDİR?

Nihat Pakdil, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil kimdir?

NİHAT PAKDİL NE MEZUNU?

Nihat Pakdil, 1981 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünde Suni Tohumlama Anabilim Dalında doktor unvanını aldı.

NİHAT PAKDİL HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Pakdil, 1981 yılında Ankara Veteriner İşleri Müdürlüğünde veterinerlik, 1981-1983 yılları arasında askerlik görevini tamamlamış, 1983-1987 yılları arasında Ankara İl Müdürlüğü emrinde veterinerlik, 1987-1992 yılları arasında Ankara Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde veterinerlik yaptı.

Nihat Pakdil, 1992 - 1995 yılları arasında Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevini üstlenmiş, 1995 - 1996 yılları arasında Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü emrinde şube müdürlüğünü üstlendi.
1996-1997 yılları arasında Tarımsal Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Pakdil, 1997 yılında Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığında veteriner olarak çalışmış, 1997-1999 yılları arasında, iki yıla yakın, Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı yapmış; 1999-2000 yılları arasında da Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığında veterinerlik yapmıştır.

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