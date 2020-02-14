Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamıştı! İşte halk sağlığı ile oynayan 74 firma

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31'inci maddesi 6'ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceğinin hükme bağlandığı hatırlatıldı. Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının bakanlık resmi internet sitesinde bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmünün yer aldığı anımsatıldı. Bu kapsamda, laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen aralarında süzme çiçek balı, alkollü ve alkolsüz içecekler, bitkisel yağ ve margarin, çikolata, et ve süt ürünlerinin yer aldığı ürünler ile firma ve üretim yerleri liste halinde paylaşıldı.

İŞTE O FİRMALAR

Bakanlığın paylaştığı taklit ve tağşiş ürün üreten firmalar şöyle: