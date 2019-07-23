Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aksaray'da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aksaray Belediyesini ve Ticaret Borsası ile hububat silo imalatı yapan fabrikaları ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Aksaray'da, ilk olarak Belediye'ye ziyarette bulundu. Başkan Evren Dinçer ile bir süre görüşen Pakdemirli, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Pakdemirli, ardından Aksaray Ticaret Borsası'na geçti. Burada hububatın ihaleli satışına katılan Pakdemirli'ye Aksaray Valisi Ali Mantı, AK Parti Aksaray milletvekilleri İlknur İnceöz ve Cengiz Aydoğdu ile Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer eşlik etti.

Arından, Aksaray Organize Sanayi İş Adamları Derneği'nin yeni binası için düzenlenen açılış törenine katılan Bakan Pakdemirli, beraberindeki protokol üyeleri ile açılış kurdelesini kesti.

Pakdemirli, yeni binanın, dernek ve Aksaray sanayisi için hayırlı olmasını diledi.

Bakan Pakdemirli, bölgede faaliyet gösteren SÜTAŞ Anonim Şirketi ile hububat silo imalatı yapan Altuntaş Silo Limited Şirketi ve Ağaçlı Silo Limited Şirketi'ni de ziyaret ederek yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

