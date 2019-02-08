Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli çiftçilerle buluştu

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dövizdeki hareketlilik nedeniyle tarımda girdi maliyetlerinin arttığını, buna karşılık Tarım Kredi Kooperatifleri eliyle çiftçiyi rahatlatmak için gübre ve yemde indirimler yaptıklarını belirtti.

Bakan Pakdemirli, İzmir programı kapsamında Kınık Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çiftçilerle bir araya geldi, daha sonra Öğretmen Evi'nde düzenlenen Dostluk Buluşması'na katıldı.

Pakdemirli, Dostluk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, ailesinin tarımla uğraştığını belirterek, "Babacığımı tarım makineleri yaparken şehit vermiş biri olarak benim size sahip çıktığım kadar sizin de bana sahip çıkmanızı bekliyorum." dedi.

İzmir'in çok güzel bir kent olduğunu dile getiren Pakdemirli, şehrin yerel yönetimler bakımından geri kaldığını, hizmet alamadığını ifade etti.

Yargı darbesi, darbe girişimi, Gezi olayları gibi pek çok şeyle karşılaşan AK Parti'nin başına gelenlerin "pişmiş tavuğun başına gelmediğini" söyleyen Pakdemirli, buna rağmen istikrarlı ekonomi politikalarıyla Türkiye'nin büyüdüğünü, enerji gücünün yükseldiğini, tarımının geliştiğini anlattı.