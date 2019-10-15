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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Macaristan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 19:57 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti

BUDAPEŞTE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Macaristan'daki Osmanlı eserleri arasında yer alan Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti.

Budapeşte Su Zirvesi'ne katılmak üzere Budapeşte'de bulunan Pakdemirli, ülkedeki Osmanlı dönemi eserlerinden Gül Baba Türbesi'nde incelemelerde bulundu.

Türbeyi ziyaret eden Bakan Pakdemirli'ye, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay da eşlik etti.

- Gül Baba

Gül Baba, 2 Eylül 1541'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin seferi sırasında vefat etti. Tarihi kayıtlara göre, Kanuni Sultan Süleyman, Gül Baba'nın cenaze namazına bizzat katıldı.

Gül Baba Türbesi, 1543-1548 döneminde 3. Budin Beylerbeyi olan Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı.

Türk-Macar dostluğunun sembolü kabul edilen ''Budin'in manevi bekçisi'' Gül Baba Türbesi, başkent Budapeşte'de Gül Tepesi (Rozsadomb) olarak bilinen bölgede yer alıyor.

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