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Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Muğla’daki orman yangınına ilişkin açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 04:10 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanlığı, Muğla’nın Dalaman ilçesi yakınlarında çıkan orman yangınında Kayadibi Mahallesi ve bölgedeki seralar tedbir amaçlı boşaltıldığını ve can kaybının yaşanmadığı yangında bir butik otel ve 350 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı.

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı, Muğla’nın Dalaman ilçesi yakınlarında çıkan orman yangınında Kayadibi Mahallesi ve bölgedeki seralar tedbir amaçlı boşaltıldığını ve can kaybının yaşanmadığı yangında bir butik otel ve 350 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dalaman ilçesi Karaağaç mevkii Kızılçam Koru Ormanlarının bulunduğu alanda saat 15.10’da başlayan yangına, Muğla Valiliği, İl Jandarma ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki Orman Yangınları ile Mücadele ekiplerinin 13 dakikada ilk müdahaleyi yaptığı belirtildi.
15.23’te başlayan söndürme çalışmalarının sürdüğünün kaydedildiği açıklamada, “Yangın çıkış saati itibari ile sıcaklık 37 C, nem oranı yüzde 18 ve rüzgarın batıdan 40 kilometrenin üzerinde esmesi gibi olumsuz şartlar nedeniyle yangın kısa sürede büyüme eğilimi göstermiştir. Yangına 105 Arazöz, 18 Dozer ve iş makinası sevk edilmiş olup; 520 personelin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir” denildi.
Açıklamada, havanın kararması nedeniyle yangına havadan müdahale edilemediği belirtilerek, “Kayadibi Mahallesi ve bölgedeki seralar tedbir amaçlı boşaltılırken, havanın kararması nedeni ile sadece karadan müdahale devam ederken, sabahın ilk ışıkları ile beraber yeniden havadan müdahale de devam edecektir. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ilk tespitlere göre bir butik otel ve 350 hektar alan yangından etkilenmiştir” ifadelerine yer verildi.

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