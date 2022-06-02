Tarlada çalışırken yıldırım isabet etti! 13 yaşındaki Abdulsamed'den acı haber

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi kırsal Köseli ve Alıncak mahallelerine yıldırım düşmesi sonucu, tarlada çalışan 13 yaşındaki Abdulsamed Dağ, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Köseli ile Alıncak mahallelerinde meydana geldi. Kırsal Köseli Mahallesi'nde pamuk tarlasında çalışan Abdulsamed Dağ'ın üzerine yıldırım düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Dağ, kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

50 DÖNÜM EKİLİ ALAN KÜL OLDU

Kırsal Alıncak Mahallesi'nde de arpa ekili araziye yıldırım düştü. İhbar üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, köylüler yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yaklaşık 50 dönüm ekili olan arpa küle döndü. (DHA)

