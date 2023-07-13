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  4. Tarlada dehşet! Kamyoneti üzerlerine sürdü: 1 ölü, 5 yaralı

Tarlada dehşet! Kamyoneti üzerlerine sürdü: 1 ölü, 5 yaralı

13.07.2023 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. İ.K. (25), tarlada tartıştığı husumetlilerinin üzerine kamyonet sürdü. Olayda A.A. (74) hayatını kaybederken, Y.D. (20) ve K.D. (51), G.D. (23), K.K. (55) ve İ.K. (25) yaralandı. İşte olayın detayları...

Tarlada dehşet! Kamyoneti üzerlerine sürdü: 1 ölü, 5 yaralı

Dehşete düşüren olay, Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Evliyalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde çiftçilik yapan K.D. (51) ile İ.K. (25) arasında tartışma yaşandı. Aradan bir süre sonra tarlaya gelen İ.K., husumetlisi olan K.D.’yi önce tabanca ile tehdit etti ardından da üzerlerine sürdüğü kamyonetle 6 kişiyi yaraladı.

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112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan A.A. (74), Y.D. (20) ve K.D. (51), G.D. (23), K.K. (55) ve İ.K. (25), sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi altına alınan 74 yaşındaki A.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın şüphelisi İ.K. ise savcı talimatıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
kamyonet tarla

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