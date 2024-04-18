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  4. Tarlasında içi altın dolu küp buldu! İlk işi bakın ne oldu: Bütün akşam telefonlarımız susmadı

Tarlasında içi altın dolu küp buldu! İlk işi bakın ne oldu: Bütün akşam telefonlarımız susmadı

18.04.2024 16:29
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Geçmiş dönemde çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış olan Hatay'da topraktan tarih fışkırmaya devam ediyor. Zeytin bahçesini süren İsmet Kaya'nın pulluğuna içi altın sikke dolu bir küp takıldı. Kaya hemen yetkilileri arayarak altınları teslim etti. Akşam boyu telefonunun susmadığını belirten Kaya, "Niye teslim ettin, niye kuyumcuya satmadın, daha iyi para ederdi diyenler oldu. Biz tarihimizin ortaya çıkması için bunları devletimize teslim ettik." dedi.

Tarlasında içi altın dolu küp buldu! İlk işi bakın ne oldu: Bütün akşam telefonlarımız susmadı

Hatay’da bir çiftçi, bahçesini çapalarken traktörünün pulluğuna takılan küpten çıkan Bizans dönemine ait 22 altın sikkeyi yetkililere teslim etti.

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İÇİ ALTIN DOLU KÜP BULDU

Antakya ilçesi Saçaklı Mahallesi’nde traktörle zeytin bahçesini çapalamak isteyen çiftçi İsmet Kaya’nın pulluğuna içi altın sikke dolu küp takıldı. Pulluğun temasıyla parçalanan küpü kontrol eden Kaya, altınların çevreye yayıldığını fark etti.

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HEMEN JANDARMAYI ARADI

Kaya, durumu jandarma ekiplerine bildirdi ve bölgeye kolluk kuvvetleri ile müze müdürlüğü görevlileri intikal etti. Kontrollerde; altınların 22 adet olduğu ve Bizans dönemine ait sikkeler oldukları ortaya çıktı. Sikkeler, müze müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak koruma altına alındı.

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"İNİP BAKTIM İÇİNDEN ALTIN ÇIKTI"

İçinden altın çıkan küp karşısında şaşırdığını ifade eden çiftçi İsmet Kaya, 22 adet altın sikkeyi ekiplere teslim etmenin memnuniyeti yaşadığını belirterek, “Zeytinlerimiz daha iyi olsun diye traktörümüzle bahçeyi sürüyordum. O esnada çapaya bir tane kırık testi denk geldi, inip baktığımda içinde altın vardı.

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"ZEYTİN BEKLİYORDUK, ALTIN ÇIKTI"

İçinde altın sikke vardı, onları aldım ve devletimize teslim ettim. İçerisinden 22 tane Bizans dönemine altın sikke çıktı. Biz zeytin hasadının iyi olmasını beklerken topraktan altın sikke hasat ettik bu yıl. Memnunuz, devletimiz memnun. Bizler çok şaşırdık, mahallede yaşayanlar olarak.

GGG

"'NİYE KUYUMCUYA SATMADIN?' DİYENLER OLDU"

Bütün akrabalarımız bizleri aradı, bütün akşam telefonlarımız susmadı. Devlete teslim etmekle en iyisini yaptın diyenler de oldu, farklı şeyler söyleyenler de oldu. Niye teslim ettin, niye kuyumcuya satmadın, daha iyi para ederdi diyenler oldu. Biz tarihimizin ortaya çıkması için bunları devletimize teslim ettik. Antakya ilçesindeki Saçaklı Mahallemiz tarihi açıdan zengin" dedi. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Antakya Altın küp sikke
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