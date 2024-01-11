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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan bağımsız aday olma kararı aldı! 'Göz bebeğim CHP'den istifa ediyorum'

11.01.2024 18:26 | Son Güncelleme:
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2024 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, partisi CHP'den istifa etti. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Bozdoğan, "Göz bebeğim CHP'den istifa ediyorum. Yerel seçimlere bağımsız aday olarak girme kararı aldım" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan bağımsız aday olma kararı aldı! 'Göz bebeğim CHP'den istifa ediyorum'

İstifasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyuran Bozdoğan, 2024 yılı yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tarsus Belediye Başkan adayını belirlediğini hatırlatarak, "Bölgemize gönderilen ve mülakata tabii tutulduğumuz milletvekilleri, yapılan anketler ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığım bireysel görüşmeler neticesinde, 25 yıl sonra 95 binin üzerinde rekor oyla kazandığımız Tarsus Belediyesi Başkan adaylığım ile ilgili bir problem bulunmadığı, anketlerde önde çıktığım tarafıma belirtilmiştir" dedi.

Tarsus'un kaderiyle oynandığını öne süren Bozdoğan "Ancak görülen o ki, İstanbul'da yaşayan ve Tarsus'la kütüğü dışında organik hiçbir bağı bulunmayan bir milletvekilinin eşini dostunu, danışmanlarının eniştelerini Mersin'in ilçelerine atama cüreti gösterdiğini, partinin MYK ve PM organlarının üstünde reaksiyonlar göstererek CHP'yi tüm ülkeye rezil rüsva ettiği ve atamalarda halkın çıkarını değil, ikili ilişkilerini masaya koyduğu, diğer hiçbir bölge milletvekilinin fikrini almayarak 'tek adamcılık' oynayıp Tarsus'un ve dolayısı ile Mersin'in kaderiyle oynadığı, bu şartlarda 1 kişinin yaptığı atamaların kabul edilemeyeceği gerçeklerine itiraz ederek, göz bebeğim CHP'den istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

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BAĞIMSIZ ADAY OLACAK

Bozdoğan, açıklamasının devamında, çalışmalarını 'Bağımsız Tarsus Hareketi' kampanyası altında sürdürüp, yerel seçimlere bağımsız aday olarak girme kararı aldığını vurgulayarak, "Tek adamın oyuncağı haline getirmeye çalıştığı ve küçük duruma düşürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 500 bin kişinin yaşadığı ilçemizdeki şaibeli atamaların itirazını 31 Mart akşamına kadar, bu rezilliği ise ömrümün sonuna kadar her yerde haykıracağımı bildiririm. Atatürk'ün partisinin, siyasi şovmenlerin Mersin'i oyuncakları haline dönüştürdükleri, çaycıdan belediye başkanına kadar her atamaya müdahil oldukları gerekçesi, bölgemizde CHP çatısında siyaset yapmamı imkansız hale getirmiştir. Bu sebeplerle istifamı kamuoyunun temiz vicdanına sunar, tüm hemşehrilerimi tertemiz bir zafere, 'Bağımsız Tarsus Hareketi'ne davet ediyorum" dedi. (İHA)

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Tarsus CHP
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