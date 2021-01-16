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Tarsus'ta korkutan balık ölümleri! İnceleme başlatıldı

16.01.2021 17:05 | Son Güncelleme:
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Tarsus'ta korkutan balık ölümleri! İnceleme başlatıldı

Mersin’in Tarsus ilçesindeki Berdan çayında binlerce balık telef oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin nedenini belirlemek için sudan ve ölü balıklardan numune alarak, incelenmek üzere laboratuvara götürdü.

İlçeye bağlı Egemen ve Kulak mahalleleri arasından geçen Berdan çayında binlerce balık telef oldu. Durumu fark eden vatandaşlar, yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisliği ekipleri, incelemede bulundu. Ekipler, sudan ve telef olan balıklardan örnekler alarak incelemek üzere laboratuvara götürdü.

Egemen Mahallesi Muhtarı Aydan Koyuncu, “Balık ölümlerinin nedenini bilmiyoruz, incelemenin sonucunu merak ediyoruz” dedi.

Amatör balıkçı Deniz Dağlıhan ise, “Sabah geldiğimizde böyleydi, yazık, binlerce balık telef olmuş. Bu balıkları vatandaş yiyor, sağ olsun ekipler geldi, incelemek üzere örnek aldılar, gerekenin yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

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"SABAH GELDİK RESMEN KATLİAM OLMUŞ"

Amatör balıkçı Ayhan Güneri de, “Normalde bu ırmağın suyu çok berrak zaten. Berdan çayı burası ve şeffaf olur, balıkları da güzel olur. Sabah geldik, resmen katliam olmuş. Umarım nedeni bulunur. Bu balıkları insanlar yiyor, eğer bu balıklardan toplayan varsa yemesinler, içinde kimyasal mı var, başka bir şey mi var bilmiyoruz” ifadesini kullandı. (DHA)

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