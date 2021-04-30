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Tarsus’ta korkutan yangın

30.04.2021 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Tarsus’ta korkutan yangın

Yangın Kırklarsırtı Mahallesi 2635 sokakta bulunan 4 katlı binanın 4’ncü katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Nurettin D. evinde kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürürken, vatandaşlar korku ve panik dolu anlar yaşadı. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin Tarsus
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