Tarsus’ta mantar üretme tesislerinde çelik raflar işçilerin üzerine devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen çökmede 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, Tarsun’un Topaklı Mahallesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre mantar üretme çiftliğinde çalışan vardiya işçileri gece saatlerinde poşetledikleri mantarları raflara yerleştirmek isterken yaklaşık iki metre uzunluğundaki çelik raflar devrildi.

Devrilen çelik rafların altında kalan Selim Serin, Caner Yarasa, Ekrem Serin ve Yahya Doğan yaralanarak Tarsus Devlet hastanesine kaldırıldı. Devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan Caner Yarasa (46) tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaralılar içinde bulunan Selim Serin (28)ise ciğerlerinin patlaması sonucu Mersin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tarsus İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



