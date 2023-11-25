Tartışan kişileri seyrederken 'Ne bakıyorsun' denilerek vuruldu

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi’ndeki Şıh Efendi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup, cadde üzerinde henüz bilinmeyen nedenle dolayı tartışmaya başladı. Bu sırada yoldan geçen Samet Y., tartışan iki grubu seyretmeye başladı.

"NE BAKIYORSUN?" DEYİP VURDU

Gruptakilerden biri kendilerini izleyen Samet Y.'ye "Ne bakıyorsun?" diye bağırıp, tepki gösterdi. Ardından grubun içinden bir şüpheli Samet Y.’ye tabancayla ateş etti. Sağ koluna mermi isabet eden genç yaralandı. Tartışan iki grup olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından yaralı Samet Y., ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)





