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  4. Tartışma konusuydu! İçişleri Bakanlığı, afetzedeleri taşıyacak nakliye firmalarının fiyat tarifelerini belirledi

Tartışma konusuydu! İçişleri Bakanlığı, afetzedeleri taşıyacak nakliye firmalarının fiyat tarifelerini belirledi

18.02.2023 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, tartışma konusu olan nakliye firmalarının piyasa koşullarındaki taşınma bedelleri üzerinden bölgesel koşulları da değerlendirerek aşağı ya da yukarı yönlü %15 esneklik bandında fiyatlandırma yapacaklarını duyurdu.

Tartışma konusuydu! İçişleri Bakanlığı, afetzedeleri taşıyacak nakliye firmalarının fiyat tarifelerini belirledi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, valiliklere "Afet Bölgelerinde Eşya Taşıma Tarifeleri" konulu genelge gönderildi. Buna göre, nakliye firmaları, piyasa koşullarındaki taşınma bedelleri üzerinden bölgesel koşulları da değerlendirerek aşağı ya da yukarı yönlü yüzde 15 esneklik bandında fiyatlandırma yapacak.

Evden eve eşya taşıma bedeli, genelgeye göre, 4 artı 1'e kadar daireler için piyasa koşullarında, şehir içi (25 kilometre dahil) işçilik bedeliyle birlikte azami 6 bin lira, il sınırları dahilinde ilçeler arasında işçilik bedeli dahil azami 9 bin lira olacak.

Şehirler arası evden eve eşya taşıma işinde, şehir içi taşıma bedeli 6 bin liraya azami ilave olarak (25 kilometreyi aşan kısmı için) kilometre başına 10 lira, ayrıca 1000 lira varış noktası asansör bedeli, 2 bin lira varış noktası işçilik bedeli ve 1000 lira şoför ücreti eklenecek.

Taşıma işlerinde asansör kiralanması halinde, onuncu kata kadar azami asansör kiralama bedeli 1000 lira, bu katın üzerindeki her kat için ilave 100 lira kiralama bedeli alınacak. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı nakliye

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