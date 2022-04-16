Tartışma yaratan Kılıçdaroğlu fotoğrafı yerine asıldı

Geçici olarak görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, yerine başkan vekili seçilen Melek Mızrak Subaşı’nın kendisi tarafından makam odasına asılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğraf karesinin kaldırılmasına tepki gösterdi.

Bunun akabinde CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün makam odasında temizlik yapılırken bir kaç fotoğraf karesinin sosyal medya hesabından paylaşarak, "Yeni duvar düzenlemesi ve temizlik arasını, fırsat bilip paylaşım yapanlar yazdıklarıyla utanacaklar, tabii fıtratlarında utanmak varsa" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı’nın da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile çekilmiş bir fotoğraf karesinin büyüttürerek makam odasına asacağı öğrenildi. (İHA)

