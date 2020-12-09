Tartışmaya girdiği Özbek şahsı bıçaklayarak öldürdü

Maltepe’de çevreden dilencilik yaparak geçinen bir kişi, kendisiyle tartışan Özbek şahsı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan bıçaklı kavga anı kameralara yansırken zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 8 Aralık günü Maltepe Feyzullah Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayi önünde saat 18.00 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre çevreden dilencilik yaparak geçimini sağlayan Bedir G.(27) isimli bir kişi akşam saatlerinde tekel bayisine gelerek kendine bir şeyler almak istedi. Bu sırada tekel bayinde kuryelik yapan 31 yaşındaki Burhonjon Olchınov isimli Özbek şahıs dükkana gelen Bedir G. ile arasında tartışma çıktı.

"Özbek kuryeyi göğsünden bıçakladı"

Görgü tanıklarının beyanına göre Olchınov, Bedir G.’ye "Neden çalışmıyorsun? Ben bile başka yerden geldim çalışıyorum" ifadelerini kullanıp tokat attı. Tartışmanın büyümesiyle Bedir G. çıkardığı bıçağını kurye Olchınov’un göğsünün soluna sapladı. Fail Bedir G. daha sonra olay yerinden bulunanların araya girmesiyle kaçarak uzaklaştı.