HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tartıştığı akrabasını bıçakla yaraladı

Tartıştığı akrabasını bıçakla yaraladı

18.06.2023 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Kulu ilçesinde M.D. (25), tartıştığı akrabası İsmet A.'yı (26), göğsünden bıçakla yaraladı.

Tartıştığı akrabasını bıçakla yaraladı

Olay, saat 16.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. M.D., caddede karşılaştığı akrabası İsmet A. ile belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D., İsmet A.'yı göğsünde bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan İsmet A., ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Konya'da hastaneye sevk edildi. M.D. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bebek arabasının altına torpil atan 2 şüpheli yakalandıBebek arabasının altına torpil atan 2 şüpheli yakalandı
9 kişinin öldüğü katliamdan sağ kurtuldu! Kavganın nedenini anlattı9 kişinin öldüğü katliamdan sağ kurtuldu! Kavganın nedenini anlattı
Kılıçdaroğlu'na oy vermedim' diyen Abdüllatif Şener'e CHP'den sert tepki!Kılıçdaroğlu'na oy vermedim' diyen Abdüllatif Şener'e CHP'den sert tepki!
Anahtar Kelimeler:
Konya

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de tüyleri diken diken eden vahşet!

İzmir'de tüyleri diken diken eden vahşet!

Şiddetli yağışlar bir ilde daha hayatı felç etti! Vatandaşlara kritik uyarı geldi: Yola çıkmayın

Şiddetli yağışlar bir ilde daha hayatı felç etti! Vatandaşlara kritik uyarı geldi: Yola çıkmayın

Dikkat çeken 'faiz' tahmini! Rakam verdi...

Dikkat çeken 'faiz' tahmini! Rakam verdi...

Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler kritik saate çevrildi! Toplantıda bir ilk: Artık rakam konuşulacak

Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler kritik saate çevrildi! Toplantıda bir ilk: Artık rakam konuşulacak

Türkiye'de kaydedildi! 16 dakikada tam 85 tane...

Türkiye'de kaydedildi! 16 dakikada tam 85 tane...

Tüm parasıyla araba aldı! Başına gelmeyen kalmadı

Tüm parasıyla araba aldı! Başına gelmeyen kalmadı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Kirpilere işkence ederek öldüren cani çırılçıplak yakalandı

Kirpilere işkence ederek öldüren cani çırılçıplak yakalandı

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.