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Tartıştığı akrabasını öldürdüğü iddia edilen 2 kişi gözaltında!

27.09.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde akrabalarını öldürdüğü iddia edilen iki kişi gözaltına alındı. İhbarın öncesinde taraflar arasında tartışma yaşandığı öğrenildi.

Tartıştığı akrabasını öldürdüğü iddia edilen 2 kişi gözaltında!

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı köyünde ikamet eden Tarık D. (29), iddiaya göre akrabası C.G. tarafından gece saatlerinde çıkan tartışma sonrası silahla vurularak öldürüldü. Tarık D. (29) ve şüpheli C.G. arasında daha öncesinden husumet bulunduğu iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, C.G. ve eşi Ö.G.’yi gözaltına aldı.

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Tarık Doğan’ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kastamonu
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