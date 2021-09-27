Tartıştığı akrabasını öldürdüğü iddia edilen 2 kişi gözaltında!

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı köyünde ikamet eden Tarık D. (29), iddiaya göre akrabası C.G. tarafından gece saatlerinde çıkan tartışma sonrası silahla vurularak öldürüldü. Tarık D. (29) ve şüpheli C.G. arasında daha öncesinden husumet bulunduğu iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, C.G. ve eşi Ö.G.’yi gözaltına aldı.

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIBBA GÖNDERİLDİ

Tarık Doğan’ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

