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Tartıştığı dini nikahlı kocasını bıçakla öldürdü

16.12.2020 05:05 | Son Güncelleme:
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Tartıştığı dini nikahlı kocasını bıçakla öldürdü

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde dini nikahlı kocasıyla tartışan kadın, mutfaktan aldığı bıçak ile kocasını öldürdü.Olay, saat 03.00 sıralarında Ankara’nın Pursaklar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Mithatpaşa Sokak’ta meydana geldi.

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde dini nikahlı kocasıyla tartışan kadın, mutfaktan aldığı bıçak ile kocasını öldürdü.
Olay, saat 03.00 sıralarında Ankara’nın Pursaklar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Mithatpaşa Sokak’ta meydana geldi. Önder Çelik, resmi nikahlı eşi Seher Çelik ve dini nikahlı eşi Yeşim Ö. ile birlikte oturdukları evde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine Önder Çelik, dini nikahlı eşi Yeşim Ö.’yü darp etti. Bunun üzerine mutfağa yönelen Yeşim Ö., dini nikahlı eşi Önder Çelik’i kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Önder Çelik kanlar içerisinde yere yığılarak hareketsiz kaldı.
Kavga sırasında evde bulunan Önder Çelik’in resmi nikahlı eşi Seher Çelik’in ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Pursaklar Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Ağır yaralanan Önder Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan Çelik’i bıçaklayarak olay yerinden kaçan Yeşim Ö. ise evinin yakınlarında polis ekipleri tarafından yakalanarak karakola götürüldü.
"Beni de bıçaklayacak diye korktum"
Hayatını kaybeden Önder Çelik’in yakınları ve eşi Seher Çelik hastanede sinir krizi geçirdi. Çelik, "Hiçbir şey yapamadım. Kaçıp kapıyı üzerime kilitledim. Beni de bıçaklayacak diye çok korktum" dedi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Tartıştığı dini nikahlı kocasını bıçakla öldürdü

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