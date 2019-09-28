Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Adana’nın Kozan ilçesinde sokak ortasında tartıştığı eşini bıçakla öldüren katil zanlısı koca emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi Gazi Rahmi Enişte Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Melike Ç. (19) kaynanası Hatice Ç.’nin evine kocası Sezer Ç. (21) ile barışmak için geldi. Bir süre sonra çift tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Melike Ç. evden hızlıca çıkıp uzaklaşmaya çalıştı. Evi terk eden kadını kocası Sezer Ç. elektrikli bisikleti ile takip edip yakaladı. Öfkeli koca eşini dört yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı kadın hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Melike Ç. kurtarılamadı.

Olayın ardından katil zanlısı koca Sezer Ç. polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan katil zanlısı Sezer Ç. işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Kozan Adliye Sarayı’na sevk edildi.



