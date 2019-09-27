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Tartıştığı eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 15:59 | Son Güncelleme

YALOVA'da, İran uyruklu Abdulmuhammet A.

İsmail ÖZTÜRK- Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA'da, İran uyruklu Abdulmuhammet A. (39), kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada eşi Seher A.'yı (35) boğazından bıçaklayarak, öldürdü. Abdulmuhammet A., olay sonrası polise gidip, teslim oldu.

Olay, dün gece, Bahçelievler Mahallesi Donanma Sokak'ta bulunan Arslan 1 Apartmanı'ndaki dairede meydana geldi. Uzun süredir Yalova'da yaşayan, İranlı olan ve ayrı lokantalarda çalışan Abdulmuhammet A. ile eşi Seher A., kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Abdulmuhammet A., eşini boğazından bıçakladı. Olay sonrası polise giden Abdulmuhammet A., eşini öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Eve giden polis ekipleri ise Seher A.'nın boğazı kesik cansız bedeniyle karşılaştı. Seher A.'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Abdulmuhammet A.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Öte yandan çiftin biri 4, diğeri 11 yaşında olan çocuklarının, evdeki olay sırasında, başka odada olduğu öğrenildi. Çocukların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce korumaya alındığı belirtildi.

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