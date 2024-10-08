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Tartıştığı eşinin eve dönünce cansız bedenini buldu! Fatih'te kahreden olay... Kendi de intihara kalkıştı

08.10.2024 06:25
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İstanbul Fatih'te kahreden bir olay yaşandı. Fatih’te eşiyle tartışan adam eve gelince eşinin intihar ederek canına kıydığını fark edince sinir krizi geçirdi. Olayın şoku ile intihara kalkışan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Tartıştığı eşinin eve dönünce cansız bedenini buldu! Fatih'te kahreden olay... Kendi de intihara kalkıştı

Fatih’teki olay, saat 21.00 sıralarında Yeşil Tekke Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre karı koca olan Turgut M. ve Dilber M. sabah tartıştılar. Tartışma sonrası evden ayrılan Turgut M. akşam saatlerinde geldiğinde eşini evde kendisini asmış halde buldu. Yaşadığı olay sonrası büyük bir şok yaşayan Turgut M. bu durum üzerine intihara kalkıştı.

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SESLERİ DUYAN KOMŞULAR POLİSİ ARADI

Daireden gelen sesler üzerine komşular polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, yaralı halde bulunan Turgut M.’yi ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucunda Dilber M.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, dairede incelemelerde bulundu.

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İncelemelerin ardından Dilber M.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA-DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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İntihar
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