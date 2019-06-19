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Tartıştığı eski eşini ve baldızını öldürdüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 21:31 | Son Güncelleme

İzmir'de, eski eşi tarafından vurulduğu öne sürülen kadın ve kız kardeşi hayatını kaybetti - Cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen katil zanlısı, olaydan kısa bir süre sonra silahıyla yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde, cezaevinden izinli olarak çıkan kişinin vurduğu ileri sürülen eski eşi ve baldızı yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Menemen Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak çıkan G.S. (47) eski eşi Habibe Çevik'in (42) Çiğli ilçesi 8082/1 Sokak'taki evine geldi.

Bir süre sonra G.S. ile Habibe Çevik ve Çevik'in kardeşi Fatma Akdağ (39) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında G.S, tabancayla Çevik ve Akdağ'a ateş açtı.

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırılan Habibe Çevik ise burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, evin yakınında Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyarı ateşi açılarak, durduruldu. G.S'nin üzerinde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi.

Bu arada zanlının cezaevi izninin son günü olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
baldız tabanca

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