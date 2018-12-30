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Tartıştığı kiracısını bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 16:44 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, ev sahibi Aytuğ Ç.

Tartıştığı kiracısını bıçaklayarak öldürdü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, ev sahibi Aytuğ Ç. (40), kirayı ödemediği gerekçesiyle tartıştığı kiracısı Erhan Kahvecioğlu'yu (38), bıçaklayarak öldürdü.
​Olay, dün saat 23.00 sıralarında Veysipaşa Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Aytuğ Ç., kiracısı Erhan Kahvecioğlu ile konuşmak için evine gitti. Burada Aytuğ Ç. ile kirayı ödemediğini ileri sürdüğü Kahvecioğlu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga, sokağa taştı. Kavga sırasında Aytuğ Ç., yanındaki bıçağı çekip, kiracısı Kahvecioğlu'nu göğsünden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Kahvecioğlu, çevredekilerin çağırdığı 112 Acil Servis ambulansı ile Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Kahvecioğlu, bugün sabah saatlerinde, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Polis tarafından gözaltına alınan Aytuğ Ç.'nin sorgusu sürüyor.

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Tartıştığı kiracısını bıçaklayarak öldürdüTartıştığı kiracısını bıçaklayarak öldürdü

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